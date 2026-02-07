Kinderopvang geeft even geen Nutrilon-voeding door kans op gevaarlijke stof

Bij kinderopvangvestigingen van Korein in regio Eindhoven wordt voorlopig geen Nutrilon-voeding meer gegeven aan kinderen, omdat daar mogelijk de giftige stof cereulide in zit. Kinderen die de stof binnenkrijgen, kunnen last krijgen van braken, buikpijn en diarree.

Korein geeft aan dat de veiligheid en gezondheid van kinderen bij hen altijd voorop staat en dat ze daarom dit besluit nemen. De kinderopvang besloot vrijdag ook al om het binnenspeelgoed met speelzand op te bergen, omdat er mogelijk asbest in zit.

De kinderopvang met ruim honderd vestigingen in Brainportregio Eindhoven en Noord-Limburg vraagt ouders om vanaf maandag flesvoeding van een ander merk mee te nemen. "Als wij een Nutrilon-product voor uw kind op de vestiging hebben staan, dan geven wij u het product terug", schrijft de kinderopvang in een brief aan ouders.

Zodra de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) met nieuwe informatie en adviezen komt, zegt de kinderopvang deze te bekijken. Of andere kinderopvangorganisaties in de provincie ook stoppen met het geven van Nutrilon-voeding is niet duidelijk.

Eerdere terugroepacties

De Europese levensmiddelenautoriteit EFSA heeft maandag besloten om voor baby's de grenswaarde voor de aanwezigheid van cereulide in flesvoeding te verlagen. Op grond daarvan is Danone na overleg met de NVWA vrijdag overgegaan tot een vrijwillige terugroepactie van veertien Nutrilon-producten.

Danone benadrukt dat de babyvoeding die na de terugroepactie nog in de winkel ligt wel veilig is.

In andere Europese landen werd eerder ook al Nutrilon-voeding teruggeroepen. Ook het bedrijf Nestlé riep begin januari in tal van Europese landen twee producten terug omdat er mogelijk cereulide in een van de gebruikte ingrediënten zat. Het vervuilde ingrediënt kwam uit China.