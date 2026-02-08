Esmah Lahlah host in volle kroeg mee op eigen carnavalsnummer: 'Verrassing'

Het was zaterdagavond een grote verrassing voor de mannen van CV Nog intje meej d’n jas aon toen Esmah Lahlah ineens in Café de Baret in Tilburg stond. De vriendengroep maakte een carnavalsnummer over het Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA en de politica wilde niets liever dan mee hossen tijdens het Et Proefblaoze in Kruikenstad. "Ze was speciaal voor ons gekomen", lacht Wesley Verster, lid van de feestgroep.

'Esma la-la Esma la-la. Esma la-la in de kroeg. Twee espresso's, één martini. Ze gaat door tot morgenvroeg', klinkt het carnavalsnummer van CV Nog intje meej d’n jas aon. De politica en voormalig wethouder in Tilburg raakte vorig jaar in opspraak, omdat was uitgelekt dat ze had gesolliciteerd voor burgemeestersfuncties in Tilburg en Delft. Voor de Tilburgse vriendengroep was dat genoeg inspiratie voor een carnavalsnummer. "Het ging heel automatisch. Onze vriendengroep is politiek nogal verdeeld en het nieuws rondom Esmah Lahlah was actueel. Daar wilden we iets leuks van maken", vertelt Wesley.

Toch twijfelden de vrienden even of ze het nummer wel uit moesten brengen. "Moeten we dat nu wel doen, dachten we. Zou ze dat wel leuk vinden? Het was een grap, dus we hebben het toch maar gedaan."

"Ze zei dat ze wel tegen een grapje kan."

De vrienden keken zaterdagavond vreemd op toen de politica zich ineens meldde bij Et Proefblaoze in Kruikenstad. "We hadden haar het nummer niet doorgestuurd. Via via had iemand die we kennen en bij de gemeente werkt het aan haar verteld. Ze zei dat ze het superleuk vond en dat ze wel tegen een grapje kan." Met een groen-oranje Kruikenstad-sjaal om deed de GroenLinks-PvdA'er uit volle borst mee. "Ze vertelde dat ze van carnaval houdt, maar het zelf niet echt viert. Ze was speciaal voor ons gekomen. Supertof", lacht Wesley.

Met een Kruikenstad sjaal om deed Lahlah uit volle borst mee (foto: Wesley Verster).

Ook op Instagram deelt Lahlah vol trots een video dat ze hossend achter de bar staat met de vriendengroep. "Mega trots dat CV Nog intje meej d’n jas aon een carnavalsnummer over mij heeft gemaakt", schrijft ze. Ze is niet de enige politica die de mannen toezingen in hun nummer. "Ons Fleur is d'n ir-ste, mar vannacht bende meej mij", zingen ze, verwijzend naar de nieuwe burgemeester van Tilburg Fleur Gräper.