Vader Nieky Holzken twijfelt over toekomst, Geraldo wil weer slopen in ring

Nieky Holzken gaat nadenken of hij na zijn verloren gevecht om de wereldtitel verder gaat als profbokser. De 42-jarige Helmonder zet tijdens zijn vakantie in Thailand alles op een rijtje en neemt dan een beslissing. Zijn zoon Geraldo (19) maakte rondom het titelgevecht bekend na een pauze weer te gaan boksen. “Ik zal met een knock-out laten zien dat ik terug ben.”

Holzken en zijn tegenstander Besir Ay maakten er zaterdagavond in de Helmondse VEKO Sporthal een partij van twaalf rondes. De jury wees unaniem de Duitser aan als winnaar. Holzken nam het sportief op en in de kleedkamer was hij eerlijk. “Ik heb keihard getraind en was topfit tijdens trainingen. Deze wedstrijd kwam er niet uit wat ik precies wilde doen. Alle credits naar mijn tegenstander. Hij was constant op de vlucht, bewoog goed en liet me regelmatig missen. You win some, you lose some.”

Met een biertje in zijn hand vond Holzken het nog te vroeg om een definitieve beslissing over zijn toekomst te nemen. “Met de explosiviteit zat het niet goed, het zal er wel aan liggen dat ik met mijn leeftijd bijna een opa ben. Het hart wil wel, het lichaam soms niet. Ik heb er alles aan gedaan. Eerst gaan we op vakantie alles laten bezinken. Misschien op naar de volgende partij, misschien niet. We zien wel wat er gaat gebeuren.” Dat laten bezinken deed zoon Geraldo Holzken ook een tijdje. De negentienjarige profbokser deed het na zijn tweede gewonnen profgevecht zo’n 2,5 maand rustig aan. “Van jongs af aan ben ik met de sport bezig, ik heb nooit iets anders gedaan. Topsport is 90 procent mentaal en het zat even niet goed bij mij.” Zijn beslissing om gas terug te nemen deelde hij op Instagram. “Ik kreeg dagelijks vragen van fans wanneer ik weer in actie kwam. Op social media heb ik laten weten wat er bij me speelde. Ik wil overigens niet zielig gevonden hoor, maar wil wel zeggen dat boksers ook gewoon mensen zijn. Er werd met respect gereageerd. Op 18 april vecht ik weer een wedstrijd en zal ik de fans ook op de hoogte brengen. Met een knock-out.”

"Vuurtje niet weggeweest, maar benzine overheen gegooid."