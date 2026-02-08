Carnaval is soms gewoon een ABC-tje. De A is van...

Het is zondag. Nog vijf nachtjes slapen en het is zover. Dan is de officiële start van carnaval met 3 Uukes Vurraf! Daar zal ook de winnaar van Kies je Kraker bekend worden gemaakt. En dat is nog geen ABC-tje want het is superspannend... Puur ter vermaak hebben we er wel één gemaakt.

De A is van alaaf. Dat zeggen we vaak al worden ze daar in Oeteldonk wild van.

De B is van bouwen. Carnavalswagens welteverstaan. De B van bier mag ook...

De C is van CV. Niet de ketel. Wel de verenigingen. Zoals CV De Deurzuipers, CV De Weggooiers of CV De Kerrewielekes. Wie kent ze niet!

De D is van drie. 3 Uurkes om precies te zijn. Wil je er bij zijn? Dat kan nog steeds! Check de winacties op bijvoorbeeld de radio, tv en de socialkanalen.

De E is van elf, het gekkengetal. Wij zijn er dol op.

De F is van Fijnfisjenie. Geen uitleg nodig.

De G is van gezellig. Want dat is het!

De H is van houdoe. Vergeet dat niet te zeggen als je de kroeg verlaat en naar huis hobbelt.

De I is van 'Ik wil met je hossen'. Goeie openingszin...

De J is van Jordy Graat, Mister 3 Uurkes en gastheer van het Fijnfisjeniecafé. Die ga je nog heel veel zien!