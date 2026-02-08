Navigatie overslaan
Carnaval is soms gewoon een ABC-tje. De A is van...

Vandaag om 20:00
In het Kies je Kraker museum zijn een hoop klassiekers te vinden (foto: Omroep Brabant).
Het is zondag. Nog vijf nachtjes slapen en het is zover. Dan is de officiële start van carnaval met 3 Uukes Vurraf! Daar zal ook de winnaar van Kies je Kraker bekend worden gemaakt. En dat is nog geen ABC-tje want het is superspannend... Puur ter vermaak hebben we er wel één gemaakt. 

Profielfoto van Maarten Kortlever
Geschreven door
Maarten Kortlever

De A is van alaaf. Dat zeggen we vaak al worden ze daar in Oeteldonk wild van.

De B is van bouwen. Carnavalswagens welteverstaan. De B van bier mag ook...

De C is van CV. Niet de ketel. Wel de verenigingen. Zoals CV De Deurzuipers, CV De Weggooiers of CV De Kerrewielekes. Wie kent ze niet!

De D is van drie. 3 Uurkes om precies te zijn. Wil je er bij zijn? Dat kan nog steeds! Check de winacties op bijvoorbeeld de radio, tv en de socialkanalen. 

De E is van elf, het gekkengetal. Wij zijn er dol op.

De F is van Fijnfisjenie. Geen uitleg nodig. 

De G is van gezellig. Want dat is het!

De H is van houdoe. Vergeet dat niet te zeggen als je de kroeg verlaat en naar huis hobbelt. 

De I is van 'Ik wil met je hossen'. Goeie openingszin...

De J is van Jordy Graat, Mister 3 Uurkes en gastheer van het Fijnfisjeniecafé. Die ga je nog heel veel zien!

De K is van Kies je Kraker. Heb je al gestemd? De finale is in volle gang. In het nieuwste journaal wordt je weer bijgepraat over de laatste stand van zaken!

De L is van Lampegat, Lamme Frans, Ladders zat en Lalalalalalalalalalalala. 

De M is van Maas en Moerdijk. Een soort van grens. Heb je niks met carnaval? Blijf erboven!

De N is van naaien. Emblemen welteverstaan. Want die moeten op je pekske. 

De O is van optocht. We zenden er weer heel veel uit komende carnaval!

De P is van pekske. Hoe ga jij dit jaar verkleed?

De Q is van quiz. Check de socialkanalen van Omroep Brabant de komende dagen. We hebben een hele leuke quiz voor jou en je gevolg. 

De R is van radio. Dweilradio om precies te zijn. 24 uur per dag de lekkerste carnavalsmuziek op Omroep Brabant. En... we zouden het bijna vergeten... De R is ook van Roeptoetgat! Want daar vier je carnaval!

De S is van serpentine. In je haar.

De T is van trein. Of taxi. Die brengt je overal veilig naartoe. 

De U is van uche uche. Want het stikt hier van de muggen.

De V is van vette hap! Friet! Frikandellen! Eieren! Kebab! Of... 

De W is van worstenbrood. Niet vergeten in te slaan!

De X is van Xou 't nie weten. Gij wel?

De Y is van YouTube. Daar kun je heel veel terugkijken. En op Brabant+ ook trouwens.

De Z is van Zwammegat, ofwel Standaarbuiten. Daar hebben ze een verlichte optocht. En ook die kun je lekker op de bank bij ons bekijken. Op zaterdag. Als je klaar bent met hossen. 

