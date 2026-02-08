Coaches Willem II en RKC oneens over penaltymoment: 'Hou op man!'

Willem II trok zondag aan het langste eind in de streekderby met RKC (2-1). Na de wedstrijd werden twee cruciale momenten besproken. De merkwaardige eigen goal van Nazjir Held en een niet gegeven penalty vlak voor tijd. RKC-coach Sander Duits ging na de wedstrijd verhaal halen bij de scheidsrechter. John Stegeman, trainer van Willem II, vindt de commotie onnodig: "Hou op man, het was gewoon een schouderduw."

Nazjir Held werd de schlemiel van de avond door de bal in de tweede helft snoeihard in eigen goal te schieten . "Je kan heel veel dingen zeggen tegen hem na de wedstrijd, maar volgens mij komt dat niet binnen", zegt RKC-coach Sander Duits. "Je geeft hem een knuffel. Wij zijn uiteindelijk een team en hij deed het niet expres."

Waar Duits wel veel dingen over te zeggen had, was een moment vlak voor tijd. Michiel Kramer ontving de bal in de zestien van Willem II en kreeg een stevige duw van Raffael Behounek. Kramer ging naar het gras, maar kreeg geen penalty.

Schouderduw of niet

Scheidsrechter Sander van der Eijk zag het als schouderduw, maar daar is Duits het niet mee eens: "ik vind het heel raar. Twee minuten na dat moment krijgt Nazjir Held een duwtje buiten de zestien en dan fluit de scheidsrechter wel. Kramer wordt met een schouder in zijn rug geduwd en vliegt naar het gras, maar dan is het niks. Wat dat betreft ben ik het helemaal kwijt."

De coach van RKC ging na de wedstrijd langs bij de scheidsrechter: "Ik ben daar naar binnen gelopen omdat ik dan niet weet wat de richtlijnen zijn. Dan krijg ik het antwoord dat je penalty's met penalty's moet vergelijken. Dat vind ik hele rare dingen."

John Stegeman, coach van de winnende ploeg, is het niet eens met de uitspraken van Duits: "Hou op man! Het was gewoon een schouderduw. Je weet dat als Kramer erin komt, dat hij gaat zuigen en de boel op probeert te poken. Dat deed hij wel goed."