PSV wint in Groningen zestiende uitduel in Eredivisie op rij

PSV stevent af op de derde landstitel op rij. Het elftal van coach Peter Bosz had zondag enige moeite om met 2-1 bij FC Groningen te winnen. Het was de zestiende keer op rij dat PSV zegevierde in een uitwedstrijd in de Eredivisie. PSV gaat na 22 wedstrijden met 59 punten aan de leiding.

PSV begon met Niek Schiks in het doel tegen FC Groningen. De 22-jarige doelman maakt zijn debuut voor de Eindhovense club. Zowel Matej Kovar als Nick Olij raakte tijdens de laatste training geblesseerd. Tijn Smolenaars zat als reservedoelman op de bank in de Euroborg.

De club uit Eindhoven begon moeizaam aan het duel. FC Groningen kwam in de zeventiende minuut op een 1-0-voorsprong. Younes Taha ging alleen op Niek Schiks af en liftte de bal over de doelman van PSV heen.

Taha kreeg in de eerste helft nog een grote mogelijkheid om te scoren, maar stuitte in de 35e minuut op Schiks.

PSV ging in de tweede helft nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Die viel in de 65e minuut. Ismael Saibari kopte raak na een assist van Mauro Júnior. Invaller Dennis Man zette PSV een kwartier voor tijd op 1-2. Dat was genoeg voor de negentiende competitiezege van PSV.