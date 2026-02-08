Navigatie overslaan

Belgisch tolvignet en PSV op kampioenskoers: dit was het nieuws deze week

Vandaag om 19:43 • Aangepast vandaag om 20:15
Welkom in België (archieffoto: ANP).
België werkt door aan de invoering van een tolvignet en PSV lijkt op weg naar het kampioenschap: er gebeurde deze week van alles in onze provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen hebben.

België werkt door aan de invoering van een tolvignet voor buitenlandse automobilisten, ondanks Nederlandse protesten. Het vignet zou vanaf 2027 zo'n 100-120 euro per jaar gaan kosten. Minister Tieman wil in gesprek met de Vlaamse minister en sluit tegenmaatregelen niet uit.

Lees hier het hele verhaal.

PSV heeft na de zege op Feyenoord een voorsprong van 17 punten en lijkt op weg naar het kampioenschap. De gebroeders Van de Kerkhof verwachten dat het record uit 1978 op 22 maart verbroken wordt. Peter Bosz heeft zijn contract verlengd.

Hier lees je hun analyse.

Een advertentie van Bruna in Rijen zorgde voor hilariteit door een drukfout in een carnavalsadvertentie. Het is niet de eerste keer dat een spelfout in Brabant voor vermaak zorgt - eerder ging het al mis bij de bibliotheek in Best en met carnavalsposters van Bavaria.

Check het hier.

Tijdens carnaval verkleden mensen zich om verschillende historische redenen. Het komt voort uit oude seizoensrituelen en het idee van de 'omgekeerde wereld'. In Brabant bestaan twee carnavalstradities: het Rijnlandse carnaval met opvallende kostuums en het Bourgondische met boerenkielen.

Hier lees je het hele verhaal.

Wie in een gemeentelijk monument woont, moet rekening houden met strenge regels bij verbouwingen. Dat blijkt wel uit een conflict in Hilvarenbeek, waar de gemeente aangifte doet tegen eigenaren van een monumentale boerderij: ze zouden hebben verbouwd zonder toestemming. Wat zijn de regels precies?

Lees hier het verhaal.

