Nieky Holzken zet punt achter loopbaan: 'Ik sluit af met opgeheven hoofd'

Een icoon in de vechtsportwereld stopt ermee. Nieky Holzken heeft bekendgemaakt dat hij per direct zijn actieve carrière afsluit. "Na veel nadenken heb ik een van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven genomen", schrijft de 42-jarige Helmonder op Instagram.

Holzken vocht zaterdagavond voor de wereldtitel boksen, maar verloor na twaalf rondes van de Duitser Besir Ay. Tegenover Omroep Brabant liet hij direct na afloop weten te twijfelen over het vervolg van zijn loopbaan. "Met de explosiviteit zat het niet goed, het zal er wel aan liggen dat ik met mijn leeftijd bijna een opa ben. Het hart wil wel, het lichaam soms niet."

Op vakantie in Thailand wilde hij gaan nadenken, maar een dag na zijn nederlaag heeft hij de knoop al doorgehakt. "De ring was mijn thuis. De strijd mijn leven. Ik heb gewonnen, verloren, gevallen en ben altijd weer opgestaan. Een leven vol discipline, offers, hoogte- en dieptepunten. Ik kijk met trots en dankbaarheid terug op alles wat ik heb mogen bereiken. Dit hoofdstuk sluit ik af met opgeheven hoofd", schrijft hij.

"Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk."

Na zeven wereldtitels in het kickboksen en meer dan 150 kickboks- en bokswedstrijden over de hele wereld stopt Holzken ermee. Hij gaat zich nu volledig focussen op zijn eigen sportschool en het maken van nieuwe kampioenen. Zijn zoon Geraldo wil bijvoorbeeld de wereldtitel pakken. "Dit is geen afscheid van de sport. Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk."

