Vrachtwagen verliest laadbak met graniet op A59, weg nog urenlang dicht

Vandaag om 08:15 • Aangepast vandaag om 11:08
Op de A59 verloor een vrachtwagen zijn oplegger, volgeladen met graniet. (Foto: EYE4Images.)
Een vrachtwagen raakte maandagmorgen op de A59 bij knooppunt Hooipolder zijn laadbak kwijt. Dit zorgt voor problemen. In de richting van Den Bosch is de A59 afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas rond een uur weer vrij zal zijn.

De laadbak van de vrachtwagen belandde in de vangrail. In de richting van Den Bosch is de A59 afgesloten. Vanaf Made stond er op het hoogtepunt een file van 45 minuten.

Verkeer werd omgeleid via de A16, A58, A27.

De vrachtwagen is geladen met graniet en dat moet eerst overgeladen worden. Daarna kan pas het voertuig geborgen worden. Ook moet eerst de vangrail gerepareerd worden voordat de weg kan worden vrijgegeven.

Niet veel later gebeurde er bij knooppunt Hooipolder een ander ongeluk met een vrachtwagen. Deze kantelde en lekt diesel. De snelweg is nu helemaal afgesloten, net als de A27.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Een vrachtwagen verloor zijn oplegger op de A59. (Foto: Rijkswaterstaat.)
