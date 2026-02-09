Navigatie overslaan

Opnieuw ongeluk met vrachtwagen op A59, snelweg helemaal afgesloten

Vandaag om 10:34 • Aangepast vandaag om 11:05
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Een vrachtwagen is maandagmorgen gekanteld op de A59 bij knooppunt Hooipolder. Het is al het tweede ongeluk deze ochtend daar en de snelweg is daar volledig afgesloten, net als de A27. 

De vrachtwagen kantelde op de A59. De chauffeur raakte hierbij niet gewond. Er lekt veel diesel uit de vrachtwagen, dat eerst allemaal opgeruimd moet worden.

Omdat eerder maandagochtend ook al een ongeval plaatsvond op de A59 bij knooppunt Hooipolder, is de snelweg nu volledig afgesloten daar, net als de A27. 

Wanneer de snelwegen weer worden vrijgegeven, is nog niet bekend. 

