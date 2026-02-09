Gloednieuwe verdwenen carnavalsspandoeken zijn weer terecht: 'dief' bekend

In Branderijk kunnen ze dan toch met een gerust hart gaan carnavallen. De splinternieuwe spandoeken met daarop de kersverse carnavalsplaatsnaam zijn weer terecht. Een week lang waren ze vermist en niemand wist wie ze had meegenomen. Tot afgelopen week. "We zijn heel blij dat ze weer terug zijn", reageert voorzitter Kevin Janssen van de Helmondse carnavalsvereniging De Brandeliers.

“Goed nieuws. Ze zijn gelukkig niet beschadigd, vernield of gestolen", vertelt de voorzitter opgelucht. De spandoeken met daarop de tekst 'Welkom in Branderijk' werd twee weken geleden met elk vijftig dikke tiewraps aan de twee spoorbruggen in de Helmondse wijk Brandevoort opgehangen. Het was de start van een bijzondere gebeurtenis: een eigen carnavalsnaam voor de jongste grote wijk van Helmond. Maar na slechts twee dagen waren de spandoeken plots verdwenen.

"Wij waren in de veronderstelling dat het mocht, want er heeft al vaker iets gehangen."

De vereniging belde met ProRail, de gemeente Helmond en andere carnavalsverenigingen, maar niemand wist wie de carnavalsdoeken verwijderd had of waar ze waren gebleven. Een carnavalsstunt werd ook al snel uitgesloten. Uiteindelijk zijn de banners een week zoek geweest. Vorige week kwam dan ineens het verlossende telefoontje, van de gemeente. "We hebben ze gevonden, ze liggen op de gemeentewerf." De spandoeken waren door iemand van de gemeente losgeknipt en naar de gemeentewerf gebracht.

"We moeten hand in eigen boezem steken.”

De voorzitter weet de reden: “Het had te maken met de verkeersveiligheid. Stel ze raken los, dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Wij waren in de veronderstelling dat het mocht, want er heeft al vaker iets gehangen."

Een lachende carnavalsvoorzitter na het ophangen van het welkomsspandoek (foto: Kevin Janssen).

Hij neemt niemand iets kwalijk. "We moeten hand in eigen boezem steken.” De vereniging is vooral opgelucht dat de doeken terecht zijn. “We zijn heel blij dat ze weer terug zijn.” Inmiddels hebben De Brandeliers samen met de gemeente een nieuw plekje gevonden in het centrum van Brandevoort. “Iedereen kent de Markthal in de wijk. Het is hartstikke mooi dat het spandoek nu weer hangt." Het tweede doek krijgt een plekje in de hoftempel van de vereniging. Zo is dit mysterie net op tijd, net voor de start van carnaval opgelost.