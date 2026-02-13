De Kapotte Kachels kijkt terug op winst Kies je Kraker 2025: 'Was heel vet'

Dikke pens, dikke pens, dikke-dikke pens-pens. Dat was dé knaller van vorig carnavalsseizoen. De Kapotte Kachels won met deze hit de liedjeswedstrijd Kies je Kraker. Hoe het ze sindsdien vergaat? "De boekingen zijn er niet minder op geworden", vertelt bandlid Sander Ottens.

Als Sander terugdenkt aan vorig jaar moet hij grinniken. De mannen van De Kapotte Kachels mochten als winnaar van Kies je Kraker optreden bij 3 Uurkes Vurraf. "Nadat we bij jullie wegreden hadden we nog een boeking. Toen stonden we gewoon op te treden voor vijf man in een lege kroeg dus dat was wel even een reality check." De kachels hebben het winnende nummer samen met zanger René van Rooij gemaakt. "We hadden die prijs gewonnen, dat was heel vet. Nog mooier maakt het dat het met René erbij was. Samen dat nummer maken en samen winnen. Dat is iets wat we allemaal niet meer gaan vergeten." Omdat de mannen al heel wat jaartjes meegaan in de carnavalswereld, weten de mensen ze wel te vinden voor een optreden. "De boekingen gingen altijd al wel goed en dat is na Kies je Kraker zeker niet minder geworden."

"Het record ligt rond de dertig optredens tijdens carnaval."

En misschien werd de band wel nog bekender doordat ze veel in het nieuws kwamen vanwege een rechtszaak. Het winnende liedje 'Dikke Pens' is namelijk gemaakt op de melodie van 'Take A Chance On Me' van ABBA. Daarom heeft muziekconcern Universal het nummer verwijderd, maar of dat terecht is moet nog bepaald worden.

De kachels focussen zich nu gewoon op carnaval. Het feestje staat weer voor de deur en dat betekent knallen. "Carnaval is een roes, een soort festivalervaring. Je maakt van alles mee. Soms sta je in een gymzaal en de andere keer in een grote tent. Het is wel echt een avontuur." Komende carnaval staan er een stuk of twaalf optredens op de agenda. "In de beginjaren, toen we nog jong waren, zeiden we overal 'ja' tegen. Het record ligt rond de dertig optredens tijdens carnaval. Nu zijn onze sets langer, we zijn wat kritischer geworden en onze gage is iets omhoog gegaan." Bovendien moet Sander er nu niet meer aan denken dat hij volgende week dertig optredens zou hebben. "Ik snap niet hoe we dat toen deden, maar het was wel heel vet. Als ik zou weten dat we volgende week zoveel optredens hebben, dan krijg ik spontaan een burn-out", lacht hij.

"Als we elf liedjes hebben moet er eigenlijk wel een album komen."