Tom de Wal doet alles gratis, toch haalt hij miljoenen binnen: zo zit dat

Gebedsgenezer Tom de Wal haalt met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries miljoenen per jaar binnen. Hij geeft regelmatig auto's weg aan volgers en vliegt in privéjets naar het buitenland. Alle diensten die hij organiseert zijn gratis en ook zijn boeken geeft hij gratis weg. Hoe komt hij dan aan al dat geld? Omroep Brabant dook in zijn financiën.

In september 2020 heeft een goede vriend van Tom de Wal de wens om weer een auto te kunnen rijden waar zijn hele gezin met vier kinderen in past. Volgens de vriend bad zijn zoontje voor een nieuwe auto, een zevenpersoons BMW. En met succes. 'God had het op zijn hart gelegd om ons te zegenen met een auto... en je raadt het... een BMW met 7 zitplaatsen!!!', zo is te lezen in een Facebookbericht. En dat is niet de enige auto die Tom, via God, weggeeft. De afgelopen jaren gaf hij een Mercedes, een Audi, een Seat en een Volvo weg. Zelf rijdt De Wal in een BMW. In een video op Instagram vertelt hij dat hij, naast de auto's, ook 50.000 euro aan een kerk in Tilburg heeft gegeven en dagelijks soortgelijke bedieningen als Frontrunners steunt. Vastgoed

Naast het weggeven van geld en auto's, besteedt Frontrunners het geld ook aan het bouwen van een eigen imperium. In 2022 kocht De Wal met zijn stichting een voormalig partycentrum in Dussen met de bijbehorende grond voor zo'n 2,1 miljoen euro, zonder hypotheek. Ook privé zit De Wal er warmpjes bij. In 2024 kocht hij samen met zijn vrouw Femke een enorme woonboerderij voor bijna 1,2 miljoen in Andel, blijkt uit gegevens van het Kadaster. Het totale terrein heeft een oppervlakte van 3000 vierkante meter, genoeg plek voor het gezin met vijf kinderen. Hoeveel Tom de Wal zelf verdient, is niet duidelijk. Op vragen van Omroep Brabant zei hij daar eerder over: "Ik krijg geen andere vergoeding dan een vast salaris, net als andere medewerkers."

De woonboerderij van Tom de Wal (foto: Burbach Roycroft).

Hoe komt hij aan dat geld?

Alles wat De Wal organiseert, is gratis en hij gaf al een miljoen boeken weg. Wanneer je een dienst bezoekt, wordt wel gevraagd om een donatie. Soms via een kaartje dat klaarligt op je stoel of via een QR-code op het scherm. Ook vraagt De Wal via sociale media en op zijn website om donaties. Je kunt partner worden van Frontrunners door maandelijks een vast bedrag te schenken. Tijdens diensten en in zijn video's gaat het vaak over 'zaaien in Gods koninkrijk' en over het 'geven van je tienden'. Dit betekent dat je tien procent van je inkomen investeert in de kerk of bediening waar je bij aangesloten bent. Daarbij verwijst hij naar de bijbel. Giften van meer dan 50.000 euro

Naast kleine giften, moedigt de website van Frontrunners ook aan om grote bedragen te schenken. Zo is er een speciale uitlegpagina waarop wordt uitgelegd hoe je meer dan 50.000 euro kunt geven. Bij de veel gestelde vragen wordt uitgelegd hoe je partner kunt worden door maandelijks te schenken en hoe je dit kunt aftrekken van je belastingaangifte.

De giften hebben De Wal geen windeieren gelegd: in de jaarrekeningen van Frontrunners is te zien dat ze in de afgelopen vijf jaar zo'n 18 miljoen aan giften en donaties kregen. De jaarrekening van 2025 is nog niet beschikbaar. Omroep Brabant vroeg eerder aan De Wal hoe de giften zijn opgebouwd. "Onze donaties en giften bestaan uit vaste donateurs en eenmalige donateurs", liet hij toen weten. Wat de grootste gift is aan Frontrunners, maken ze niet bekend. Op Instagram deelde De Wal in april 2024 dat ze die week een gift hadden ontvangen van één iemand van honderdvijftigduizend euro.

ANBI-status

De stichting van De Wal, Stichting Frontrunners, heeft sinds 2016 een ANBI-status. Dat staat voor 'algemeen nut beogende instelling'. Zulke organisaties moeten zich voor tenminste negentig procent inzetten voor het algemeen nut en mogen geen winstoogmerk hebben. Voorbeelden daarvan zijn ziekenhuizen, goede doelen en milieuorganisaties. Met zo'n ANBI-status heeft een stichting ook belastingvoordelen, ze hoeven bijvoorbeeld geen schenkbelasting te betalen over de ontvangen giften. Van budgetmaatschappij naar privévliegen

De Wal preekt niet alleen in Nederland, maar maakt ook veel internationale tripjes. In 2019 en 2020 vloog hij nog met Ryanair en EasyJet, maar het afgelopen jaar vliegt hij regelmatig privé, zo deelt hij op social media. Omroep Brabant vroeg aan De Wal waarom hij ervoor kiest om privé te vliegen en wie de rekening betaalt: hijzelf of de voorgangers die hem uitnodigen. Antwoorden bleven uit. In 2025 kwam de bekende Amerikaanse televisie-evangelist Keith Moore naar Nederland om bij Frontrunners te spreken. Moore kreeg eerder veel kritiek, omdat hij tien miljoen dollar inzamelde om daar een privéjet van te kopen. Hij heeft er drie in bezit. Welvaartsevangelie

Volgens cultuurtheoloog Frank Bosman lijkt deze manier van vragen om donaties sterk op het welvaartsevangelie. "Als je wil dat God je zegent en het zaad van het koninkrijk groeit, dan moet je eerst zaaien. En geld is nou net een heel fijn zaad", vertelt hij ietwat cynisch. "Als je wilt dat God in jou investeert, moet je vertrouwen hebben dat God je iets terug gaat geven. Een van de manieren om dat vertrouwen te materialiseren is geld. Dat hele idee dat materieel succes een causaal verband heeft met de hoeveelheid geld die je in de kerk investeert, hoort bij dat welvaartsevangelie." Marketingstrategie

Marketeer Marieke Heesakkers analyseerde op verzoek van Omroep Brabant de marketingstrategie van Frontrunners. Volgens haar is het gratis aanbieden van de boeken een typisch geval van neuromarketing. "Dit gaat om het idee van wederkerigheid: ze geven iets en daarmee gaat de ander, onbewust, iets teruggeven. Mensen voelen zich door het krijgen van gratis boeken bewust of onbewust verplicht om iets terug te geven. Dit zie ik hier duidelijk terugkomen."

Waarom geeft Tom de Wal zulke luxe auto's weg? Op sociaI media is er veel kritiek op de auto's die De Wal weggeeft. Mensen vragen zich af waarom het zulke luxe auto's zijn. In een YouTube-video op het kanaal van Frontrunners, geeft hij uitleg. "Ten eerste willen we iets goeds weggeven, dus als God het op mijn hart leg om mensen te zegenen met een auto ga ik niet kijken: 'Welke auto is het goedkoopst?' Ik kijk welke auto het beste is voor hen, waar ze lang mee kunnen doen en wat hen helpt." Ook zegt hij in de video dat hij het grappig vond om een Audi weg te geven, zodat het rijtje auto's die de media noemen in krantenkoppen langer wordt. "De eerstvolgende keer moeten ze schrijven BMW's, Mercedessen en Audi's. Dat leek mij gewoon grappig."

