Gebedsgenezer Tom de Wal koopt gigantische woonboerderij van 1,2 miljoen

Het gaat gebedsgenezer Tom de Wal van Frontrunners Ministries voor de wind. Eerder al gaf hij meerdere luxe auto's weg, nu heeft hij met zijn vrouw een enorme woonboerderij gekocht met een vraagprijs van 1,2 miljoen euro. Er is weinig bekend over de verdiensten van De Wal, maar de aankoop van het nieuwe huis geeft nu toch een klein inkijkje.

Gebedsgenezer Tom de Wal wil een groot religieus centrum gaan bouwen in Dussen en heeft daar een vergunning voor aangevraagd bij de gemeente Altena. De gemeente buigt zich daar momenteel over en ondertussen heeft De Wal samen met zijn vrouw een miljoenenvilla gekocht iets verderop in de gemeente.

Onduidelijk salaris

De religieuze organisatie Frontrunners Ministries van De Wal is uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf, dat alleen al in in 2023 ruim vijf miljoen euro aan giften ontving. De stichting onder leiding van De Wal laat zich financieel niet al te veel in de kaarten kijken. Zijn jaarrekeningen geven niet zoveel inzicht in wat De Wal zelf verdient en ze zijn erg beknopt, maar dat mag ook als stichting.

Eerder stelde Omroep Brabant vragen aan Tom de Wal over zijn eigen salaris, waar hij het volgende op antwoordde: "Ik krijg geen andere vergoeding dan een vast salaris, net als de andere medewerkers."

Tegen de christelijke nieuwssite Revive vertelde hij dat de hoogte van zijn salaris is bepaald door zijn Raad van Toezicht en dat dat bedrag niet verandert als de inkomsten van de organisatie anders zijn. Het zou volgens De Wal een passend salaris zijn voor zijn functie als oprichter en leider van de bediening. Ook zijn vrouw, Femke de Wal, werkt voor de stichting. Het is onbekend of het stel nog andere inkomstenbronnen heeft.

Schuldenvrij

Frontrunners Ministries wil een nieuw religieus centrum bouwen in Dussen. Een miljoenproject waarbij de Wal telkens benadrukt dat zowel de grond als de bouw schuldenvrij betaald gaan worden.

Hij legt in een video op zijn site uit waarom: "Het is de belofte van God dat we zullen uitlenen, maar niet hoeven te lenen", aldus Tom de Wal. Daarnaast benoemt hij nog een reden: "We willen alle giften direct in God's Koninkrijk steken en niet moeten betalen aan rente." Of Tom en Femke hun huis ook zonder hypotheek af hebben gesloten, is niet bekend.