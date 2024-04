Elinde moest mee naar duiveluitdrijving: keihard oordeel over zorgboerderij

Meerdere kinderen met autisme werden door de eigenaresse van een zorgboerderij stiekem meegenomen naar bevrijdingsdiensten van Tom de Wal uit Werkendam. Daar zouden ze 'bevrijd' kunnen worden van hun autisme. Toen ouders hier na jaren achter kwamen, trokken ze meteen aan de bel. Het oordeel van de klachtencommissie Landbouw en Zorg, die beslist over klachten van cliënten van zorgboerderijen, is vernietigend: "Een ernstige situatie met een structureel karakter."

Elinde (14) vertelde haar indrukwekkende verhaal samen met haar moeder Indra in de podcast Op Hoop van Zegen. De eigenaresse van een zorgboerderij in het Gelderse plaatsje Wekerom, waar Elinde de afgelopen zes jaar heenging, radicaliseerde in haar geloof en daardoor sloeg de sfeer op de boerderij om. Leuke activiteiten maakten plaats voor hard werken, bidden en religieuze rituelen.

Op een dag werd Elinde meegenomen naar Eindhoven om daar met een groep gelovigen de boodschap van God te verspreiden. Ook moesten ze alle 'duivelse' spullen op de zorgboerderij, zoals Donald Ducks, verbranden. En werden de kinderen meegenomen naar genezings- en bevrijdingsdiensten van Frontrunners Ministries, de religieuze organisatie van de Tom de Wal uit Werkendam. De kinderen kregen te horen dat hun autisme weg zou gaan, als ze zich zouden laten dopen.

Geloof stond boven zorg

Deze praktijken bleven jarenlang onder de radar, omdat de kinderen niets tegen hun ouders mochten vertellen. Dat zou namelijk gevolgen hebben. Wanneer de kinderen het ergens niet mee eens waren op de zorgboerderij werden ze wel eens geknepen en geslagen. Eind januari vertelde Elinde het toch aan haar ouders. Zij hebben zich samen met andere ouders gemeld bij het Instituut voor Agrarisch Recht, waar de klachtencommissie Landbouw en Zorg onder valt.

De uitspraak van de klachtencommissie is duidelijk en stelt de ouders in het gelijk. De commissie valt er vooral over dat de eigenaresse in haar werkwijze niet de zorg voor de kinderen voorop heeft gesteld, maar dat haar eigen geloof centraal stond. "Cliënten (kinderen!) werden meegenomen naar evangelische bijeenkomsten in de kerk, werden meegenomen naar evangelisatie sessies in andere plaatsen (...). Dat is, zonder op de details in te gaan, al in het algemeen onjuist."

Emotionele en psychische schade

"Minderjarige cliënten bewust en opzettelijk in aanraking brengen met en proberen te beïnvloeden door (extreme) geloofsuitingen past al niet bij het verlenen van goede zorg." Daarnaast zou het emotionele en psychische schade kunnen toebrengen aan deze kinderen, stelt de commissie.

De klacht over het slechte eten dat de kinderen zouden hebben gekregen op de boerderij, werd door de commissie ongegrond verklaard. De moeder van Elinde, Indra, is toch heel opgelucht. "Alleen die klacht over het eten is ongegrond verklaard, maar alle andere klachten zijn gegrond verklaard. Dat geeft ons bevestiging voor alles wat onze kinderen hebben gezien en meegemaakt en wat voor trauma dat voor hen is geweest."

Ongeloofwaardig verweer

De eigenaresse ontkent tegenover de klachtencommissie bijna alles. "Het is niet waar, ik was er niet bij, ik ben niet verantwoordelijk", is te lezen in de uitspraak. Maar dat 'ongeloofwaardige verweer' laat de commissie links liggen. "Het bevestigt dat de eigenaresse de indruk niet wekt open te staan voor verbetering van haar zorgverlening op dit punt."

De klachtencommissie stuurt de uitspraak door naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de klachten verder behandeld. In de uitspraak is te lezen dat de eigenaresse aangeeft geen kinderen meer op te vangen, maar zich wil gaan richten op een andere doelgroep.

Indra voelt zich gehoord en gezien, maar is nog niet klaar. "Dit is voor ons zeker nog niet het einde. Met deze uitspraak kunnen we concreet aangifte doen bij de politie. We gaan door met onze strijd."

