Autistische Elinde werd stiekem meegenomen naar duiveluitdrijving

De 14-jarige Elinde heeft autisme en gaat elk weekend naar een zorgboerderij. Wat haar ouders niet weten is dat de eigenares haar stiekem meeneemt naar genezings- en bevrijdingsdiensten van Tom de Wal uit Werkendam. Met zijn organisatie Frontrunners Ministries trekt hij het hele land door om 'mensen te bevrijden van demonen en genezen van ziektes'. Elinde en haar moeder vertellen hun indrukwekkende verhaal in een nieuwe aflevering van de podcast 'Op Hoop van Zegen'.

"Elinde is een kwetsbaar meisje", vertelt moeder Indra. "Ze heeft altijd begeleiding nodig en als haar structuur wegvalt, wordt ze heel onrustig." Elinde woont met haar ouders in Leusden. Zo'n zes jaar geleden besloten Indra en haar man om hun dochter in het weekend naar een zorgboerderij in het Gelderse plaatsje Wekerom te brengen. Elinde logeerde daar elk weekend en had het erg naar haar zin. "Ik voelde me heel erg welkom daar en had veel vrienden", zegt ze. "We hoefden niet hard te werken en we gingen wandelen met de paarden, zwemmen of voetballen." Maar de laatste jaren veranderde dat. De eigenares van de zorgboerderij stortte zich steeds meer op haar geloof.

"De begeleiders zeiden dat ik mijn mond dicht moest houden."

De weekenden op de zorgboerderij veranderden. Zo begonnen ze de dag voortaan met religieuze rituelen om zich te beschermen tegen de duivel. Er werd steeds vaker gebeden. Ze moesten ze alle 'duivelse' spullen verbranden. Daaronder vielen ook stripbladen zoals de Donald Duck. Elinde werd ook steeds vaker meegenomen naar de kerk. Thuis zei Elinde niet veel over wat er op de zorgboerderij gebeurde. "De begeleiders zeiden tegen mij dat ik mijn mond dicht moest houden. Anders zouden er grote gevolgen zijn. Of ze zeiden dat mijn ouders het al wisten. Dus ik hield mijn mond maar." Wanneer kinderen ergens tegenin gingen, werden ze soms geknepen of geslagen door het personeel. De eigenares van de zorgboerderij, Monique, vroeg aan Indra en haar man of ze Elinde mee mocht nemen naar de kerk. Indra gaf toestemming. Ze ging ervan uit dat het om een kerkdienst ging, zoals ze die zich van vroeger herinnerde. Maar het bleek om genezings- en bevrijdingsdiensten van onder andere Tom de Wal en Herman Boon te gaan. Voorganger Herman Boon kwam eerder in opspraak omdat hij duiveluitdrijvingen uitvoerde bij kinderen.

"Dan roept hij: 'Geest van autisme, ga weg!'"

Vooral tijdens de bevrijdingsdiensten gaat het er heftig aan toe: mensen trillen, schreeuwen en vallen op de grond. "Ik vond het heel heftig en ik schrok er heel erg van", vertelt Elinde zichtbaar aangedaan. Tijdens de diensten bidt Tom de Wal ook om mensen te bevrijden van autisme. "Dan roept hij: 'Geest van autisme, ga weg!' Dat maakte me aan de ene kant blij, omdat mijn autisme misschien weg kon gaan. Maar doordat ik autisme heb, kan ik heel slecht tegen geluiden. Dus het maakte me ook heel bang."

Op een dag vroeg de eigenares van de zorgboerderij of ze Elinde mee mocht nemen naar een workshop in Eindhoven. "Elinde is fan van PSV en vindt Eindhoven een leuke stad. Dus ik zei: 'Als Elinde dat graag wil, dan mag het'", vertelt Indra. Achteraf bleek het niet om een workshop te gaan, maar om een bijeenkomst van de 'Good News Truck'. Dat is een groep gelovigen die de straat op gaan om de boodschap van God te verspreiden. Elinde kreeg een T-shirt aan met de tekst 'Jesus saves' erop. Op de zorgboerderij kreeg ze te horen dat haar autisme weg zou gaan, wanneer ze zich zou laten dopen. "Een begeleider zei tegen mij: 'Als je je laat dopen, krijg je een heel nieuw leven en dan gaat je autisme vanzelf over'."

"Ze dacht dat de demonen voor altijd in haar zouden blijven."

Eind januari van dit jaar ontdekten Indra en haar man dat er meer aan de hand was. Na een weekend op de zorgboerderij vroegen ze door en kwam bij Elinde het ene na het andere verhaal naar boven. Ze vertelde toen ook waarom ze zich zo graag wilde laten dopen. Dat raakt haar ouders enorm. "Ik had een huilend meisje dat dacht dat de demonen voor altijd in haar zouden blijven, als ze niet gedoopt zou worden. Dat zijn heel schadelijke uitspraken die volgens mij heel traumatisch zijn voor zo'n meisje", vertelt Indra geëmotioneerd. Ze besloten hun dochter niet meer naar de zorgboerderij in Wekerom te brengen. Inmiddels gaat het beter met Elinde en gaat ze naar een andere zorgboerderij, waar ze het heel erg naar haar zin heeft.