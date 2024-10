Gebedsgenezer niet welkom: 'Zoiets groots hoort niet in een klein dorp'

'Opgepast, Frontrunners brengt overlast!', is te lezen op posters achter de ramen van tientallen huizen in Dussen. Bezorgde dorpelingen kwamen woensdagavond in groten getale naar de bijeenkomst 'Geen Frontrunners in Dussen'. Gebedsgenezer Tom de Wal wil in het dorp met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries een groot complex neerzetten en daar is, op zijn zachtst gezegd, niet iedereen blij mee. "Zo'n man wil je gewoon niet in je dorp hebben."

Dat het leeft in het dorp is duidelijk. De afgelopen week verschenen er al teksten op straat waarin dorpelingen hun zorgen uitten tegen de komst van Frontrunners Ministries naar Dussen. Ook tijdens de bewonersavond uitten dorpsbewoners hun zorgen. "Ik maak me vreselijk zorgen over de komst van dit grootschalige gebeuren", zegt een man. Een andere man vult hem knikkend aan: "Zoiets groots hoort niet bij een klein dorp."

Poster tegen de komst van het religeuze centrum (Foto: Omroep Brabant).

Bezwaren tegen gebedsgenezer

Tom de Wal is omstreden vanwege het organiseren van genezings- en bevrijdingsdiensten waar mensen 'genezen' zouden kunnen worden van ziektes als MS en kanker en 'bevrijd' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit. De avond werd gehouden door bewonersinitiatief Dussen. Dat maakt zich al langer druk over de komst van de gebedsgenezer. De Wal heeft eind vorig jaar een vergunningsaanvraag gedaan en de gemeente Altena buigt zich hier de komende maanden over. Zo'n honderd Dussenaren bezochten de avond in het dorpscafé. Er hing een gemoedelijke sfeer en met een drankje in de hand werden de dorpsbewoners geïnformeerd over de plannen van de Wal en de bezwaren die het bewonersinitiatief Dussen hiertegen heeft. Daarna was er ruimte voor vragen aan wethouder Shah Sheikkariem. Dorpsbewoners legden hem het vuur na aan de schenen. Sheikkariem gaf aan de zorgen van de bewoners serieus te nemen en lichtte het speelveld van de gemeente toe.

Bezorgde dorpelingen uitten hun ongenoegen op straat (Foto: Facebook).

Omstreden activiteiten

Het bewonersinitiatief focust zich vooral op de overlast die de komst van het religieuze complex volgens hen met zich mee gaat brengen. Later op de avond was er ook aandacht voor de omstreden activiteiten van Tom de Wal. Maarten Venhovens, van lhbtiq+-belangenorganisatie COC, sprak zichtbaar geëmotioneerd over de duiveluitdrijvingen waarbij mensen 'bevrijd' zouden worden van homoseksualiteit. "Als mensen naar zo'n dienst gaan en niet genezen, is de kans groot dat ze de bruggen gebruiken die wij hier in de omgeving hebben." Ook de Dussense huisarts maakt zich zorgen. "Ik zie helaas mensen in mijn praktijk die zeggen genezen te zijn tijdens zo'n bijeenkomst. Later blijkt dat dit toch niet zo is en dan krijgen ze te maken met mentale klachten en raken ze alleen maar verder achterop." Aan het einde van de bijeenkomst wil hij graag nog wat in de microfoon zeggen, als uitsmijter van de avond: "Dit moeten we niet willen in Dussen, dit is gewoon pure kwakzalverij."

Bezorgde dorpelingen uitten hun ongenoegen op straat (Foto: Facebook).

Eerste evenement

Half december staat al een eerste evenement van Frontrunners Ministries gepland aan de Oude Kerkstraat in Dussen, voor nu nog in het oude pand van het voormalige partycentrum. 'The Blessed Conference' zou volgens de website van de organisatie een conferentie zijn 'in een tijd waarin ons land van crisis naar crisis lijkt te gaan, de inflatie omhoogschiet en vaste lasten niet meer te betalen zijn'. Volgens de organisatie kan God ons hierbij helpen en kan het evenement je leven compleet veranderen. De gemeente liet desgevraagd aan Omroep Brabant weten dat er voor de aangekondigde avonden geen speciale evenementenvergunning nodig is en het mogelijk is binnen de bestemming van de locatie. Groen licht?

Of de plannen daadwerkelijk doorgaan, zal in de komende maanden blijken. "Het is moeilijk te zeggen wanneer het college een besluit neemt. Dat kan één maand duren of nog drie maanden", aldus wethouder Sheikkariem. Heb jij ervaringen met diensten van Frontrunners Ministries of Tom de Wal die je met ons wilt delen? Mail ons dan! In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries.