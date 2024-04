Kamerleden noemen duivelsuitdrijvingen Tom de Wal 'kindermishandeling'

Kamerleden reageren geschokt op het verhaal dat Omroep Brabant en Omroep Gelderland deze week brachten. Meerdere kinderen met autisme werden door de eigenaresse van een zorgboerderij stiekem meegenomen naar bevrijdingsdiensten van Tom de Wal uit Werkendam. Daar zouden ze 'bevrijd' kunnen worden van hun autisme door middel van een duiveluitdrijving. "Het lijkt mij pure kindermishandeling."

In de podcast Op Hoop van Zegen vertelt Elinde (14) over de misstanden op de zorgboerderij in het Gelderse plaatsje Wekerom. De sfeer veranderde toen de eigenaresse van de zorgboerderij radicaliseerde in haar geloof. De activiteiten maakten plaats voor hard werken en de kinderen werden meegenomen naar duiveluitdrijvingen van Frontrunners Ministries, de religieuze organisatie van Tom de Wal. Wanneer ze het ergens niet mee eens waren, werden de kinderen soms zelfs geslagen of geknepen.

"Het is compleet verwerpelijk."

Tweede Kamerlid Bente Becker (VVD) reageert fel op gebedsgenezer Tom de Wal: "Het is compleet verwerpelijk dat een religieuze organisatie claimt via 'duiveluitdrijvingen' autisme 'weg te kunnen bidden'." Becker vervolgt: "Het lijkt me pure kindermishandeling om kinderen stelselmatig aan dit soort schadelijke praktijken bloot te stellen." De eigenaresse van de zorgboerderij volgde de Kingdom Business School van Frontrunners Ministries. Dit is een bijbelschool gericht op ondernemers. Om die te kunnen volgen, moet je minimaal 250 euro per maand schenken aan Frontrunners. Nadat de eigenaresse deze school had gevolgd, veranderde de kwaliteit van de zorg op de boerderij en sloeg het om. Wieke Paulusma (D66) vraagt de Staassecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een reactie hierop en roept op om onderzoek te doen of er andere zorg- of onderwijsinstellingen zijn die in verband staan met Frontrunners Ministries.

"Dit vinden wij ook kindermishandeling."

Lisa Westerveld, Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, vraagt zich af hoe het geregeld is met de toezicht op deze zorgboerderij en wanneer er voor het laatste een verantwoordelijk toezichthouder langs is geweest. Ze roept de minister voor Medische Zorg op om hier duidelijkheid over te geven. De VVD vroeg de minister eerder al om een onderzoek naar de aard en omvang van duiveluitdrijvingen in Nederland. Die resultaten zijn er nog niet. "Momenteel kan alleen ingegrepen worden als er aantoonbaar sprake is van strafbare feiten als kindermishandeling. Maar het stelselmatig indoctrineren van kinderen met onverdraagzame boodschappen vinden wij ook kindermishandeling", aldus Becker. De minister en Staatssecretaris hebben drie weken om te reageren op de vragen van de Kamerleden. In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie Frontrunners Ministries. Hier hoor je het hele verhaal van Elinde.