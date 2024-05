Minister roept gedupeerden gebedsgenezer Tom de Wal op zich te melden

Minister Pia Dijkstra van Medische Zorg roept mensen die schade hebben geleden door toedoen van gebedsgenezer Tom de Wal op om zich te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ze waarschuwt voor de gebedsgenezer uit Werkendam, die genezingsdiensten organiseert door heel Nederland. "Ik hoop dat de mensen die naar deze gebedsgenezer gaan er niet intuinen."

Komend weekend organiseert de religieuze organisatie Frontrunners Ministries drie genezingsdiensten in congrescentrum het MECC in Maastricht. Naar aanleiding van berichtgeving van L1 stelde kamerlid Judith Tielen (VVD) dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer vragen aan de minister over de gebedsgenezer.

Volgens Tielen is het de taak van de overheid om mensen te beschermen tegen deze 'fascinerende en huiveringwekkende bijeenkomsten van goeroes en andere charlatans, die claimen diagnoses te kunnen stellen en mensen te genezen'. Daar is ook een wet voor, die zegt dat alternatieve zorgverleners mensen geen schade mogen toebrengen.

Minister Dijkstra deelt het gevoel van afkeer tegen gebedsgenezers als Tom de Wal. Ze staat voor een lastig dilemma, aangezien ze niet zonder onderzoek kan beoordelen of De Wal kan worden gezien als een alternatieve zorgverlener. "Patiënten hebben het recht om te geloven wat ze willen, ook als het gaat om alternatieve geneeswijzen zoals genezing door geloof en gebed. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst hebben we vastgelegd in de grondwet en vanuit die grondwettelijke rechten kan ik gebedsgenezing niet verbieden."

De inspectie kan geen onderzoek doen als er geen reden toe is. Daarom roept de minister mensen op zich te melden als ze na een bijeenkomst van De Wal vervelende gevolgen ondervinden of achteraf denken dat het niet goed is gegaan.

Dijkstra geeft aan geen goed gevoel te hebben bij Frontrunners Ministries. "Als je de site bekijkt van Tom de Wal en kijkt welke bedragen hij wil hebben, allemaal vrijwillig hoor, dan denk ik 'oké, hier zit wat meer achter.''"

Op eerdere vragen van politici naar aanleiding van onderzoek van Omroep Brabant en Omroep Gelderland naar de eigenaresse van een zorgboerderij die kinderen met autisme meenam naar uitdrijvingsdienten van Tom de Wal, reageerde staatssecretaris van Ooijen dat hij geen reden zag om onderzoek te doen naar Frontrunners Ministries en Tom de Wal. Nu lijkt er toch een ingang te zijn via de minister.

Op de reactie van Mirjam Bikker (ChristenUnie) dat we moeten waken voor de scheiding van staat en kerk, geeft de minister die mening te delen, maar is ze ook fel: "Dit moet je ook niet zien als iets wat gewoon bij religie hoort. Gebed wel, maar het doen van claims over genezingen die wetenschappelijk gezien onmogelijk zijn, dat zijn wonderen en die zijn vaak onderzocht en dan was er meestal wel een wetenschappelijke basis te vinden."

In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries.