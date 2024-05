Leger des Heils wist al jaren van mogelijke misstanden op zorgboerderij

Het Leger des Heils was al jaren op de hoogte van mogelijke misstanden bij een zorgboerderij die meerdere autistische kinderen meenam naar duiveluitdrijvingen van gebedsgenezer Tom de Wal uit Werkendam. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Ondanks meldingen van slechte zorg op de zorgboerderij grijpt het Leger des Heils, die verantwoordelijk is voor pleegkinderen die daar geplaatst zijn, nauwelijks in.

In de Omroep Brabant podcast Op Hoop van Zegen vertelt Elinde (14) over misstanden op een zorgboerderij in het Gelderse plaatsje Wekerom. De eigenaresse van de zorgboerderij radicaliseerde in haar geloof en daardoor sloeg de sfeer op de boerderij om. Leuke activiteiten maakten plaats voor hard werken, bidden en religieuze rituelen.

Zo werden de kinderen meegenomen naar zogenoemde duiveluitdrijvingen van Frontrunners Ministries, de religieuze organisatie van Tom de Wal. Wanneer de kinderen het ergens niet mee eens waren, werden ze op de zorgboerderij soms zelfs geslagen of geknepen. Ook werd aan de kinderen verteld dat ze een leven zonder autisme zouden krijgen, als ze zich zouden laten dopen.

Naast zorgboerderij ook gezinshuis

Begin april van dit jaar vertelden bezorgde ouders hun verhaal bij Omroep Brabant en Omroep Gelderland. Naast dat er op de zorgboerderij doordeweeks en in het weekend kinderen kwamen, is de zorgboerderij ook een gezinshuis.

Hier verbleven in de hoogtijdagen vier kinderen, maar inmiddels nog maar één meisje van acht, Lize*. Zij verblijft al sinds 2019 op de zorgboerderij. Ze is uit huis geplaatst en valt onder de verantwoordelijkheid van een voogd van het Leger des Heils. Nu blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland dat pleegkinderen, hun ouders en betrokken hulpverleners al sinds 2021 melding maken van de slechte zorg op de boerderij.

In gezicht geslagen

De moeder van Lize voert al jarenlang een juridische strijd om haar dochter daar weg te halen, maar dat gaat lastig omdat ze officieel geen voogd meer is van haar dochter. Het Leger des Heils bepaalt of haar dochter daar weg moet en ondanks meerdere meldingen over slechte zorg, laten ze haar daar zitten.

In 2021 komt het eerste signaal, blijkt uit juridische documenten. Daarin staat dat Lize in haar gezicht is geslagen omdat ze haar gezinsouder in het gezicht heeft gespuugd. Het Leger des Heils is op de hoogte van het incident, maar ze halen Lize niet weg.

Een jaar later, in 2022, wordt een melding gedaan aan Veilig Thuis door zorgprofessionals uit het buurtteam. Ze schrijven dat de zorg voor Lize op de boerderij tekort schiet. Ze bevestigen dat er niets is gedaan met de meldingen van de moeder van Lize en dat ook zij de plaatsing van Lize op de zorgboerderij geen goed idee vonden, onder meer vanwege de extreme geloofsovertuiging van de eigenaresse.

'Ernstige situatie', geen verandering

In augustus 2022 ontvangt de onafhankelijke klachtencommissie van het Leger des Heils een klachtenbrief van Joop* (15), een ander pleegkind dat destijds op de zorgboerderij woont. Hij wil graag naar een andere plek. Op het gebied van geloof mag hij geen eigen mening vormen, zijn telefoon wordt gevolgd, zijn berichten worden gecontroleerd en hij mag niet met vrienden afspreken.

In een audio-opname, in handen van Omroep Gelderland, zegt de voogd van het Leger des Heils de situatie ernstig te vinden. Maar er verandert niets. Daarom besluit Joop in september 2022 weg te lopen. Vanaf een geheim adres eist hij bij het Leger des Heils een andere plek. Hij wordt overgeplaatst.

Bevestiging

Elinde ging zes jaar lang ieder weekend naar de zorgboerderij. Haar ouders kwamen er pas eind januari van dit jaar achter dat ze werd meegenomen naar duiveluitdrijvingen. Sindsdien zijn de laatste kinderen die naar de zorgboerderij gingen, onder wie Elinde, weggehaald.

Het verhaal dat Elinde vertelt in de podcast, sloeg bij de moeder van Lize in als een bom. Het bevestigde voor haar wat ze altijd al vermoedde: de zorgboerderij is geen goede plek voor haar dochter. Lize woont er nu nog steeds en dat kan haar moeder niet verkroppen: "Ik sta al vijf jaar langs de kant toe te kijken wat daar allemaal gebeurt. Ik zit met mijn handen op mijn rug. Het is vreselijk."

In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries. Hier vertelt Elinde uitgebreid hoe ze door de eigenaresse van de zorgboerderij werd meegenomen naar diensten van de Wal.