Steekpartij na ruzie in Eindhoven: slachtoffer is jongen (16) uit Tilburg

Het slachtoffer van een steekpartij in Eindhoven zondagavond is een 16-jarige jongen uit Tilburg. Volgens de politie zijn meerdere mensen betrokken bij het geweldsincident.

Het steekincident vond zondagavond plaats aan de Quinten Matsylaan in Eindhoven. Voordat de jongen gestoken werd, werd er ook op hem ingereden, maar hij kon de auto ontwijken .

De politie maakte maandag bekend dat volgens getuigen een grijze auto op de jongen inreed. Daaraan voorafgaand zouden meerdere mensen door de buurt hebben gerend alsof groepen naar elkaar op zoek waren.

Door meerdere mensen belaagd

Direct nadat de auto op de jongen inreed, werd het slachtoffer door meerdere mensen, waaronder de bestuurder van de auto, op het grasveld belaagd. Daarbij werd hij door een nog onbekend persoon gestoken. Die groep ging er daarna rennend vandoor en ook deze grijze auto reed weg.

Witte bestelbus

De politie zegt dat uit onderzoek verder blijkt dat inzittenden van een witte bestelbus betrokken zijn geweest bij het gehele incident. Deze bestelbus stond enige tijd in de buurt geparkeerd en is er ook met hoge snelheid vandoor gegaan. De politie vermoedt dat het slachtoffer, samen met enkele anderen, met deze bestelbus op de Quinten Matsylaan is gekomen.

Een ambulance bracht het slachtoffer naar een ziekenhuis, waar de jongen werd behandeld. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.