Ouderen in eigen ontlasting of onderkoeld op eerste hulp: zorgelijke trend

Doorligplekken, luizen of een infectie: in Tilburg, Den Bosch, Geldrop en Beugen komen wekelijks verwaarloosde ouderen het ziekenhuis binnen. Ook andere ziekenhuizen in de provincie herkennen zich in deze trend, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Romee van der Heijden & Raymond Merkx Geschreven door

"Mensen zitten in eigen ontlasting of komen onderkoeld binnen. Het zijn echt wel ernstige dingen", ziet Floor Kamerman, arts in het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Ook het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg ziet wekelijks een ‘schrijnend verhaal’ van verwaarlozing. Landelijke trend

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) ziet dit beeld terug in het hele land. Dit heeft ermee te maken dat ouderen vaker langer thuis blijven wonen, iets waar de zorg op inzet, zegt de NVKG. Ouderen moeten dan zelf de regie houden en op tijd aan de bel trekken om zorg te vragen, maar de landelijke vereniging merkt dat dit niet altijd gebeurt. Die ouderen belanden in het ziekenhuis, omdat thuis wonen niet meer gaat en er geen plek is bij passende vervolgzorg, zoals in verpleeghuizen. “Het is eigenlijk een kaartenhuis dat instort. Ze redden het allemaal net thuis, maar door een extra lichamelijk probleem storten ze compleet in en kunnen ze niet meer terug naar huis”, ziet Kamerman. "Denk dan bijvoorbeeld aan een oudere met dementie die dan een longontsteking of urineweginfectie krijgt."

Floor Kamerman in gesprek in het Anna Ziekenhuis (foto: Omroep Brabant).

Niet alle Brabantse ziekenhuizen zien wekelijks verwaarlozing

Niet alle gevraagde Brabantse ziekenhuizen herkennen het landelijke beeld, waaronder het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal. Ook in Bernhoven zijn verwaarloosde ouderen vooralsnog uitzonderingen, maar het Udense ziekenhuis ziet wel dat er steeds vaker senioren zijn opgenomen zonder een duidelijke opname-indicatie. “Deze stagnerende doorstroom zien wij al langer en het is een landelijk probleem dat in de winterperiode extra zichtbaar wordt”, laat een woordvoerder weten. Uit een telling van de NVKG onder alle ziekenhuizen in Nederland met een afdeling voor ouderen blijkt dat één op de vier patiënten op zo'n afdeling daar medisch gezien niet thuishoort. In januari liep dit aantal zelfs op naar één op de drie. Volgens Leo Bisschops, voorzitter van Senioren Brabant-Zeeland, speelt mee dat ouderen zonder een sociaal vangnet kwetsbaarder zijn om in het ziekenhuis te belanden. “Als je geen buurman hebt die op je let of mensen die langskomen, dan krijg je dit soort problemen.” Probleem is veel breder

Dat ziet ook Trudy van Helmond, oud-voorzitter van KBO Eindhoven en oprichter van haar eigen stichting voor ouderen. Ze ziet dat het probleem veel breder is en zegt dat vormen van verwaarlozing ook in verpleeghuizen en in de thuiszorg terug is te zien. Volgens haar heeft het niet alleen te maken met personeelstekort, maar ook met andere onderdelen in de zorg, bijvoorbeeld het ontbreken van relatief simpele hulpmiddelen om het werk in de zorg makkelijker te maken. “Overal loopt het vast. Het is een vicieuze cirkel”, zegt ze. "We zijn er samen verantwoordelijk voor."