Lieneke wordt op de kappersstoel verrast met kaarten voor 3 Uurkes Vurraf

Niemand mag met carnaval alleen zijn. Daarom verrassen we ook dit jaar weer een aantal mensen met kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf. Via de winactie ‘Wil je met me hossen’ gaven feestneuzen aan met wie zij het gezelligste feestje van het jaar willen beleven. Ralf uit Eersel greep de kans en verraste maandag zijn vrouw Lieneke, die nietsvermoedend bij de kapper zat.

"Een fanatiek carnavalsvierder die eigenlijk niet bereikbaar is tijdens carnaval." Zo omschrijft Ralf zijn vrouw. Zelf blijft hij thuis bij de kinderen én speelt hij een paar dagen taxichauffeur. "Ik ga ook gewoon twee dagen mee, hoor", stelt hij Tappie Thijs gerust, die is ingeschakeld om Lieneke te verrassen.

Het wordt een extra bijzondere carnaval voor Lieneke, want op de laatste dag van carnaval wordt ze vijftig. En wat is nu een beter cadeau dan kaarten voor 3 Uurkes Vurraf? "Het lijkt me hartstikke mooi om daar samen carnaval te vieren", zegt Ralf.

Om over een paar dagen goed voor de dag te komen, ging Lieneke maandag langs bij de kapper voor een knip- en verfbeurt. Dat Tappie Thijs haar zou overvallen in die kappersstoel, had ze van tevoren niet kunnen bedenken. "Ojee", zegt ze als ze haar naam hoort vallen.

"Ik ben een echte carnavalsgek en vier het graag vijf dagen volle bak", vertelt ze. "Mijn man? Die zorgt voor de kinderen. Hij mag niet alle dagen mee want ik heb ook een chauffeur nodig", lacht ze.