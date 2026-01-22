Winnaars 3 Uurkes Vurraf zijn bekend, zo maak jij nog kans op een plek

De kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf zijn om 11.11 uur naar de winnaars verstuurd. Heb je geen kaartjes ontvangen? Niet getreurd. Er lopen nog volop winacties waarmee je alsnog bij 3 Uurkes Vurraf kunt zijn.

In het eerste uur na opening van de inschrijving meldden zich al vele duizenden mensen aan. Dit jaar verliep het aanmelden iets anders, zodat iedereen een eerlijkere kans kreeg om bij 3 Uurkes Vurraf te zijn. Spannend blijft het zeker, want ook dit jaar hadden we qua aantallen moeiteloos het Philips Stadion kunnen vullen. Toch houden we het bij onze vertrouwde, gezellige feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven. Ingeloot worden voor 3 Uurkes Vurraf is dan ook echt bijzonder, net als het winnen van de kaartjes. In de tent is plaats voor slechts enkele duizenden feestvierders. Heb je donderdag geen bevestiging ontvangen dat je erbij bent, dan is dat even balen. Maar treuren hoeft nog niet: via Omroep Brabant zijn nog tientallen kaarten te winnen.

Fysieke kaartjes komen later

Mensen die zijn ingeloot of kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf hebben gewonnen, ontvangen hun tickets niet direct. Zij krijgen eerst een bevestigingsmail dat ze zijn ingeloot of gewonnen. De daadwerkelijke kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf worden pas 48 uur vóór het evenement verstuurd. Zo gaan we fraude en illegale handel tegen.

Roeptoetgeluid

Wie afstemt op Omroep Brabant Radio maakt volop kans op kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf. Van vrijdag 30 januari tot en met donderdag 12 februari hoef je alleen te luisteren en snel te appen naar 06-57328203 zodra je het kenmerkende ‘roeptoetgeluid’ hoort. Ook kun je kaarten winnen door mee te doen aan de carnavalskraker-quiz. App naar hetzelfde nummer als je denkt te weten hoeveel keer een bepaalde carnavalskraker is gedraaid. Tip: zorg dat je weet wie ooit Kies je Kraker heeft gewonnen. Daarmee vergroot je je kansen op tickets. En wie weet volgen er nog meer ludieke acties. De Roeptoetman

Verder wordt de Roeptoetman weer de provincie ingestuurd met een flinke lading kaarten voor 3 Uurkes Vurraf. Hij gaat langs bij Brabanders die graag bij het feest der feesten willen zijn. Staat de radio thuis afgestemd op Omroep Brabant? Dan winnen ze meteen tickets voor een grote groep.

Het aftelmoment in de radiostudio (Beeld: Omroep Brabant).

Het beste wat je kunt doen, is zoveel mogelijk naar Omroep Brabant luisteren. Want als je ergens kans maakt op kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf, dan is het wel op de radio. Vind Roeptoetgat

Heb jij de Brabant+ app? Dan heb je geluk, want van 26 januari tot en met 6 februari kun je ook daar kaarten winnen. Op verschillende momenten en plaatsen duikt de tekst Roeptoetgat op, bijvoorbeeld in de omschrijving van een aflevering. Let goed op: afbeeldingen tellen niet mee, het gaat echt om geschreven tekst. Heb je het woord Roeptoetgat gevonden? Mail dan je oplossing inclusief programma en aflevering naar [email protected]. De eerste drie inzendingen winnen ieder vier tickets voor 3 Uurkes Vurraf. Heb je Brabant+ nog niet geïnstalleerd? De app kun je hier downloaden.

Al die sjaals blijven indrukwekkend tijdens 3 Uurkes Vurraf (foto: EYE4images).