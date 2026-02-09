Festival in Saudi-Arabië afgeblazen: droom van Sem (20) spat uiteen

De droom van Sem Speeks uit Vlijmen is in duigen gevallen: zijn dj-optreden tussen internationale sterren op het meerdaagse festival Freaks of Nature in Saudi-Arabië gaat niet door. Hij hoorde maandag dat het festival is afgeblazen. "Het is al heel bijzonder dat ik deze kans heb gehad", zegt hij berustend.

Samen met een vriend bezocht hij eerder een optreden van een Saudische dj. Hij raakte aan de praat met een man die hem vroeg om een reeks van zijn muziek op te sturen. Die man regelde een dj-wedstrijd, waarbij je een podiumplek kon winnen op het festival in Saudi-Arabië. En zo geschiedde.

Sem zou dinsdag het vliegtuig nemen, zodat hij donderdag kon vlammen achter de draaitafel in de Saudische hoofdstad Riyad. De dj in wording zou tussen zijn grote voorbeelden Martin Garrix, Alesso en Alan Walker staan. Op het hoofdpodium ook nog.

Geen toestemming

Maar een mailtje van de organisatie van Freaks of Nature heeft daar nu in één klap een einde aan gemaakt. "Ik vind het echt heel jammer", zegt de tweedejaars student van de dance-opleiding aan de Herman Brood Academie. "Het was voor mij een droom die uitkwam. Maar voor de organisatie is het ook verschrikkelijk."

Freaks of Nature meldt op Instagram dat deze editie van het festival niet doorgaat omdat de autoriteiten de laatste toestemming niet hebben verleend. Het festival was al opgebouwd.

Positief

Sem probeert het positieve in te zien van deze domper. "Ik vind het al heel bijzonder dat ik überhaupt de kans heb gehad en dat ik met deze artiesten in de line up heb gestaan."

Hij gaat gewoon door met muziek maken en hoopt dat er in de toekomst nog zo'n kans op zijn pad komt. "Misschien volgend jaar", zegt hij met opgeheven hoofd.