Crisis bij Helmond Sport, club gaat in gesprek met supporters

Het is Crisis met een hoofdletter C bij Helmond Sport. De club kampt met een miljoenenverlies, nam onlangs afscheid van technisch directeur Jurgen Streppel en manager Rick de Rooij is opgestapt. De clubleiding gaat volgende week in gesprek met ontevreden supporters. “Luisteren naar elkaar en kijken hoe we hier gezamenlijk sterker uit kunnen komen”, is te lezen in een statement van de club.

Achter de schermen is veel onrust en ook op sportief vlak valt Helmond Sport tegen met een zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De club baalt van de huidige situatie en wil daar verandering in brengen.

“We bevinden ons in een lastige fase. Dat kunnen en willen we niet ontkennen”, zo staat op de website. “We staan niet stil. Integendeel. Achter de schermen wordt keihard gewerkt om de club weer volledig op koers te krijgen.”

Paul van der Kraan (72) is tijdelijk aangesteld om het vertrek van Streppel en De Rooij op te vangen. Hij werkte eerder onder andere bij FC Den Bosch en gaat in Helmond aan de slag om de organisatie op orde te brengen en de financiële problemen te analyseren. Daarnaast worden volgens de club processen opnieuw ingericht waar dat nodig is. Het doel is duidelijk: “Helmond Sport weer stabiel, gezond en toekomstbestendig maken.”

Supporters van Helmond Sport hebben veel kritiek op het beleid. De clubleiding gaat daarom volgende week in gesprek met een aantal groepen. “De steun, het meedenken en de bereidheid om Helmond Sport te helpen, voelen we elke dag.”