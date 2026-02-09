Culinair succes voor Brabant bij uitreiking Gault&Millau Awards

Brabant heeft er wéér iets bij om trots op te zijn. Bij de bekendmaking maandag van de nieuwe restaurantgids Gault&Millau van 2026 zijn twee Brabantse chefs in de prijzen gevallen. Koen van Weert van restaurant De Cuijt in Mierlo werd uitgeroepen tot New Chef on the Block, terwijl Dick Middelweerd van De Treeswijkhoeve in Waalre Ambachtsman van het Jaar 2026 werd.

De restaurantgids van Gault&Millau wordt gezien als de tegenhanger van de Michelingids. Waar Michelin werkt met sterren, kent Gault&Millau een scoresysteem met maximaal twintig koksmutsen. Het beste Brabantse restaurant in de gids is Tribeca in Heeze met 19,5 koksmuts. Waarom is Koen zo goed?

New Chef on the Block Koen van Weert nam in het voorjaar van 2025 samen met zijn vriendin en chef-kok Yukyung Lee restaurant De Cuijt in Mierlo over. Het duo staat volgens Gault&Millau bekend om hun "eerlijke gerechten met een Nederlandse basis, verfijnde Franse technieken en een Koreaanse touch". Volgens de jury was het restaurant een van de meest gewilde plekken om te bezoeken, mede dankzij de sterke reputatie van Van Weert.

De organisatie selecteerde Koen van Weert vanwege zijn talent en zijn bereidheid om volledig voor zijn droom te gaan, namelijk het opzetten van een succesvol fine dining-restaurant.

Dick Middelweer is Ambachtsman van het jaar (foto: Treeswijkhoeve).