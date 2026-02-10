PSV-fan Aart ontwierp gedenkplek voor overleden fans, bouw begint in maart

Nog voor het einde van de voetbalcompetitie in mei wordt de gedenkplek voor overleden PSV-fans bij het Philips Stadion onthuld. Begin maart start de bouw. Dat maakte PSV dinsdag bekend.

Ruud Ritzen Geschreven door

Eindhovenaar Aart van Asseldonk ontwierp het kunstwerk. De PSV-fan is megatrots op de klus. "Ik kon vroeger niet zo goed voetballen, dus dan is het leuk als ontwerper een steentje bij te dragen aan de club." In de werkplaats van Atelier Van Asseldonk in Mariaheide staat de poort van het vlammende hekwerk dat om de Philipsboom komt al klaar. De poort alleen al is vier meter hoog en zeven meter breed. Van Asseldonk kijkt er met liefde naar. Elke schroef en plaat is door zijn handen gegaan. Alle onderdelen heeft zijn team zelf gemaakt in de werkplaats waar zijn vader vroeger koeien hield.

Een impressie van hoe het monument er uit moet komen te zien (foto: PSV.nl).

"Ik hoop dat een plek wordt waar je even stil kunt staan om hulp van boven te vragen om die drie punten te pakken."

PSV-fans kunnen voor acht euro een laurusblad met de naam van een dierbare laten graveren. Deze herinneringsbladen worden eens per jaar bij de herdenkingswedstrijd van PSV rondom de sterfdatum van Frits Phlips op 6 december bijgezet. Speciaal daarvoor ontwierp van Asseldonk een tombe in vorm van het oprichtingsjaar 1913, zoals dat ook op het PSV-logo te zien. Van Asseldonk hoopt dat het monument een plek wordt waar supporters voor een wedstrijd even tot rust kunnen komen. "Ik hoop dat een plek wordt waar je even stil kunt staan om hulp van boven te vragen om die drie punten te pakken."

De gedenkplek heeft een een diameter van dertig meter en ligt als een ovaal rondom de Philipsboom gedrapeerd. "Als je vanuit een vliegtuig naar beneden zou kijken, zie je het logo van PSV." De poort verwijst niet alleen naar de oude poort van Philipsdorp, maar staat ook symbool voor de overgang van leven naar dood.

"We zijn al in 2020 begonnen, hebben veel onderzoek gedaan en veel mensen gesproken. Zoals goede wijn tijd nodig heeft om op smaak te komen, geldt dat voor een gedenkplek als deze ook." De gedegen voorbereiding resulteerde in een ontwerp van een gevlochten hekwerk met heel veel details en verwijzingen naar het verleden. Zo zijn de twee pilaren die nog steeds op de Frederiklaan staan en de toegang tot Philipsdorp symboliseren terug te vinden in de poort van de gedenkplek. "Op oude foto's zagen we dat er vroeger lampen op de pilaren stonden. Die hebben we terug laten komen."

"Als Ajax gebeld had voor een ontwerp, had ik een hele grote twee gemaakt."

In de week na carnaval starten de bouwwerkzaamheden. Vóór de laatste thuiswedstrijd van PSV wordt de gedenkplek officieel geopend . Dan zullen ook de eerste laurusbladeren worden ingelegd. Van Asseldonk werd dinsdag overspoeld met tal van enthousiaste reacties op zijn ontwerp. "De telefoon stond roodgloeiend." Een telefoontje uit Amsterdam zat daar nog niet tussen. "Als Ajax gebeld had voor een ontwerp, had ik een hele grote twee gemaakt."