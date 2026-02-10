Heel Brabant stemt! Wie wint Kies je Kraker 2026?

Het hoofdkwartier van Kies je Kraker draait momenteel overuren. Elke stem telt en we zien nog steeds wijzigingen in de lijst. "Het ligt allemaal dicht bij elkaar", vertelt juryvoorzitter Mark Versteden in het Kies je Kraker Journaal aflevering 9. Ook jij kan je stem nog uitbrengen. Doe dat wel voor donderdagavond.

Ons advies is om dat stemmen niet al te lang uit te stellen. Er kan namelijk zomaar iets tussenkomen. Of dat nu een telefoongesprek is, een vervelende verkoper aan de deur of pak 'm beet een stroomstoring. Het kan zomaar gebeuren, zo zien we in het Kies je Kraker journaal. Gelukkig is juryvoorzitter Mark op alles voorbereid.