Navigatie overslaan
VIDEO

Heel Brabant stemt! Wie wint Kies je Kraker 2026?

Vandaag om 17:30
De negende aflevering van het Kies je Kraker Journaal in het donker...
De negende aflevering van het Kies je Kraker Journaal in het donker...

Het hoofdkwartier van Kies je Kraker draait momenteel overuren. Elke stem telt en we zien nog steeds wijzigingen in de lijst. "Het ligt allemaal dicht bij elkaar", vertelt juryvoorzitter Mark Versteden in het Kies je Kraker Journaal aflevering 9. Ook jij kan je stem nog uitbrengen. Doe dat wel voor donderdagavond.

Profielfoto van Maarten Kortlever
Geschreven door
Maarten Kortlever

Ons advies is om dat stemmen niet al te lang uit te stellen. Er kan namelijk zomaar iets tussenkomen. Of dat nu een telefoongesprek is, een vervelende verkoper aan de deur of pak 'm beet een stroomstoring. Het kan zomaar gebeuren, zo zien we in het Kies je Kraker journaal. Gelukkig is juryvoorzitter Mark op alles voorbereid.

De finale van Kies je Kraker duurt nog tot donderdagavond. Er zijn nog 11 liedjes over. De winnaar wordt komende vrijdag bekend gemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf en is live via alle kanalen van Omroep Brabant te volgen.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.