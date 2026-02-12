De Kempenoptocht: Champions League van carnaval rijdt weer door Hapert

Binnenkort rijdt-ie weer door de straten van Hapert: de Kempenoptocht. Een carnavalsstoet vol hoempa en bravoure, die door de kenners liefkozend de Champions League van de carnavalsoptochten wordt genoemd. Vanuit alle dorpen komen de beste wagenbouwers samen om te strijden voor de felbegeerde Narrenkap. Voor de 36e keer alweer, en jaar na jaar wordt de optocht feestelijker en imposanter. Hoe een simpel idee uitgroeide tot een daverend succes.

Het begon allemaal in 1989, toen twee bestuursleden van CV de Pintewippers samen fantaseerden hoe het zou zijn om de mooiste carnavalswagens uit de regio naar Hapert te halen voor een optocht die verder reikte dan de traditionele dorpsgrenzen. Groter, gewaagder, en vooral eentje waar heel de Kempen voor in beweging zou komen. "Samen zijn ze aan het pionieren gegaan", vertelt Jan Schilders, oud-voorzitter van de Kempenoptocht. "Er was natuurlijk geld nodig en de nodige vergunningen, en deelnemers moesten ook bereid zijn om naar Hapert te komen." "En een geschikte dag vinden, dat was ook wel een dingetje", vult secretaris Theo Linschoten aan. "Veel carnavalsoptochten in de Kempen vonden op zaterdag en zondag plaats, en op dinsdag was de optocht in Budel. Maandag was nog een blinde vlek, dus die dag moest het worden."

"In Hooge Mierde baalden ze enorm, want het publiek en de wagens gingen naar Hapert."

Niet iedereen was daar overigens blij mee. "In Hooge Mierde baalden ze enorm, want die hadden hun optocht op maandag", zegt Jan. "Ze merkten na een tijdje dat het publiek wegbleef en dat verschillende carnavalswagens niet meer bij hun in het dorp meereden, maar naar ons toe kwamen. Uiteindelijk kozen ze eieren voor hun geld en verplaatsten ze de optocht in Hooge Mierde naar de carnavalszondag."

De Kempenoptocht in 1991 (foto: Bestuur Kempenoptocht).

De optocht werd met de jaren steeds succesvoller. Carnavalswagens uit allerlei dorpen, zoals Casteren, Netersel, Bladel, Oirschot en zelfs uit Son en Breugel reisden af naar Hapert. "Die wagen uit Son won eerder de eerste prijs én de publieksprijs in drie verschillende plaatsen, waaronder Eindhoven. Kat in het bakkie, dachten ze en ze besloten om ook bij ons mee te doen", vertelt de oud-voorzitter.

"Ik dacht dat wij konden bouwen, maar dit is ongelofelijk."

"Nou, wat denk je? Hier eindigden ze als vijftiende. Echt, ze wisten niet wat ze meemaakten. 'Ik dachten dat wij konden bouwen, maar als ik zie wat er in Hapert meerijdt, ongelofelijk', kregen we te horen." De Kempenoptocht is meer dan een carnavalsstoet waarbij de deelnemers hupsend door door het dorp trekken. "Het is rijdend theater", stelt Theo. "Elke creatie heeft een eigen thema, compleet met typetjes, muziek en acts. Om de paar meter staan de wagens met loopgroepen even stil en verandert de straat in een openluchtpodium."

Feest in de straten van Hapert in 1998 (foto: Bestuur Kempenoptocht).

Voor tienduizenden liefhebbers is de Kempenoptocht als de perfecte schuimkraag op het biertje: één groot feest voor de zintuigen. Van ver boven de rivieren komen ze op carnavalsmaandag naar Hapert. Veel vakantiehuisjes bij het nabijgelegen park Vennenbos zijn al maanden van tevoren volgeboekt.

"Verbroedering onder de mensen, dat is waar het om draait."

“Dit is de traditionele manier van carnaval vieren zoals wij ermee zijn opgegroeid,” zegt Herwin Jansen, de huidige voorzitter van de Kempenoptocht met een glimlach. “Geen poespas, maar gewoon samen langs de kant van de straat of in de kroeg. Verbroedering onder de mensen, dát is waar het om draait. Oude vrienden die je soms een jaar niet hebt gezien, kom je hier weer tegen. Even een biertje drinken, een arm om elkaar heen en gezellig bijpraten. Dat is voor ons het echte carnaval."