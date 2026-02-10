Bus stopt hier al drie jaar niet meer: 'Nooit meer zolang het azc daar zit'

Nog altijd stoppen er geen bussen bij het azc in Budel. Precies drie jaar geleden schrapte busvervoerder Hermes de halte vanwege aanhoudende overlast. De maatregel was tijdelijk, totdat er een oplossing was gevonden. Maar sindsdien is er geen bus meer gestopt en de kans is heel groot dat ze dat ook nooit meer gaan doen.

Bedreigingen, spugen en zwartrijden. De buschauffeurs op de lijn waren er drie jaar geleden helemaal klaar mee. Hermes besloot de halte voortaan voorbij te rijden, totdat er een oplossing was. “We hebben vanwege de veiligheid van onze chauffeurs en passagiers dit besluit genomen”, was destijds de reactie van Hermes. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Hermes en de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt, zochten naar een oplossing. Het idee voor een keerlus op het azc-terrein, achter de poorten, kwam op tafel. Beveiligers zouden dan toezicht kunnen houden op de instappers. Daarmee zou in ieder geval zwartrijden tegengegaan worden.

"Geen garanties dat het tijdens de rit niet alsnog misgaat.”

Maar voor Hermes is die oplossing alleen niet genoeg. “Daarmee hebben wij nog geen garanties dat het tijdens de rit niet alsnog misgaat”, legt een woordvoerder van het bedrijf uit. “Er moet eigenlijk ook een boa of beveiliger mee op de bus. Maar die kostenpost wil niemand dragen.”

De gemeente Cranendonck en het COA betreuren dat de bussen nog altijd aan het azc voorbij rijden. “Een goede ov-verbinding is voor onze bewoners van groot belang”, vertelt een woordvoerder van de opvangorganisatie. “Niet alleen voor de dagelijkse voorzieningen, zoals boodschappen, maar ook voor sociale, medische en maatschappelijke bezoeken. Onder de bewoners bevinden zich ook ouderen en gezinnen met kleine kinderen voor wie de huidige loopafstand extra belastend is.”

Bus 11 De lijn, bus 11, rijdt tussen station Weert en Eindhoven Centraal en stopt onderweg ook bij onder meer station Maarheeze en oorspronkelijk het azc.

Wandelen naar het dichtstbijzijnde treinstation, station Maarheeze, duurt een half uur. Het centrum van Budel is meer dan een uur lopen. De gemeente vindt het jammer dat alle overleggen nog niet hebben geleid tot een oplossing.

“De bus stop daar nooit meer zolang het azc daar zit."