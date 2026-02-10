Bianca verrast Jack (80) met kaarten 3 Uurkes Vurraf: 'Bietje schrikken'

Niemand mag met carnaval alleen zijn. Daarom verrassen we ook dit jaar weer een aantal mensen met kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf. Via de winactie ‘Wil je met me hossen?’ gaven feestneuzen aan met wie zij het gezelligste feestje van het jaar willen beleven. Bianca bracht haar 80-jarige vader in Tilburg een onverwachts bezoekje, om hem blij te maken met twee kaartjes.

Jack is altijd voor iedereen in de weer. Hij heeft het zo druk dat hij geen tijd meer heeft om überhaupt carnaval te vieren. "Hij zorgt nu al lange tijd voor mijn moeder", vertelt zijn dochter Bianca. "Ook gaat het al meer dan een jaar niet zo goed met mijn zus, met wie hij regelmatig naar het ziekenhuis in Rotterdam rijdt. Je hoeft maar te bellen en hij staat voor je klaar."

Maar de hulp gaat verder dan alleen de familie. "Hij is al dertien jaar lang chauffeur voor de jeugd van Willem II. Hij is daarom vrijwilliger van het jaar geworden. Als je met hem in de stad loopt, is het altijd: "Hé Jack!". Hij is bijna een bekende Tilburger", zegt Bianca trots.

Ze wil haar vader graag in het zonnetje zetten voor alles wat hij doet. "Voor hem is het heel vanzelfsprekend maar dat is het niet. Het is best zwaar." Door hem mee te nemen naar 3 Uurkes Vurraf, hoopt ze dat hij zijn gedachten even kan verzetten. "Hij heeft al een paar jaar geen carnaval meer gevierd. Hij zal waarschijnlijk zeggen dat hij thuis niet weg kan, maar ik heb alles geregeld: het vervoer, de zorg voor ons mam, én de biertjes staan klaar."

Samen met carnavalsreporter Tappie Thijs belt Bianca dinsdag aan bij het huis van haar vader. Die doet met een verbaasde blik de deur open. "Da's wel een bietje schrikken", zegt hij. Als Bianca uitlegt waarom ze hier zijn, maakt de verbaasde blik plaats voor een lach. "3 Uurkes Vurraf, dat lijkt me hartstikke leuk. Dan wil ik nog wel één keer uit m'n dak gaan."

Als voorproefje op het gezelligste feestje van het jaar wordt op verzoek van Jack een nummer van Jan Biggel opgezet, en lopen de drie alvast een polonaise. Met dat hossen zit het dus wel goed, en Jack heeft er zelf ook vertrouwen in: "Nu moet het wel goedkomen."