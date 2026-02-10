Gemeente zet per direct streep door komst groot vakantiepark bij Cuijk

De gemeente Land van Cuijk stopt per direct de samenwerking met TopParken. Hierdoor is de komst van een groot vakantiepark tussen Linden en Beers van de baan. De gemeente doet dit omdat TopParken achterblijft met de plannen en de uitkomst van een Bibob-onderzoek .

In juni vorig jaar werd bekendgemaakt dat er geen 550 vakantiewoningen zouden komen, maar 375 . Dinsdag maakt de gemeente bekend de stekker helemaal uit de samenwerking met TopParken te trekken.

Na jaren van discussie werden eind mei 2023 plannen gepresenteerd voor een nieuw vakantiepark bij Cuijk. Recreatiepark Dommelsvoort zou met 72,7 hectare ruim 100 voetbalvelden groot worden, net zo groot als de buurdorpen bij elkaar opgeteld. Het zorgde voor flinke onrust in het toch al toeristische gebied.

Bibob-onderzoek

De gemeente zegt dat TopParken geen voortgang maakt met de plannen, zoals wel zou zijn afgesproken. Ook de uitkomst van een Bibob-onderzoek is voor de gemeente reden om de samenwerking te beëindigen.

Met een Bibob-onderzoek wordt gekeken of de ondernemer die de aanvraag doet geen banden heeft met criminelen of dat er andere risico's zijn op het gebied van integriteit.

Ontwikkeling ligt stil

Wat er nu verder gaat gebeuren met het gebied is nog niet bekend. De gemeente zegt eerst met TopParken in gesprek te gaan om de bestaande afspraken te beëindigen.

TopParken is voor een groot deel eigenaar van het gebied, waardoor de verder ontwikkeling van waterpark Dommelsvoort stilligt.