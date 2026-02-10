Vertraging voor treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf

De directe treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf heeft vertraging opgelopen, meldt demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD). Eerder schreef hij dat de verbinding er in december van dit jaar zou zijn. Hoe groot de vertraging is, is niet bekend.

De bedoeling is dat vervoerder Start, een dochteronderneming van Deutsche Bahn, op het traject tussen Eindhoven en het Duitse Hamm gaat rijden. Maar Start wacht nog op nieuwe treinen en het spoor bij Venlo moet nog worden aangepast.

'Zeer vervelend'

Aartsen baalt ervan. "Juist omdat de treindienst Eindhoven-Düsseldorf een belangrijke schakel vormt in het verkeer tussen Nederland en Duitsland, betreur ik deze vertraging", zo schrijft hij.

"Deze situatie is zeer vervelend voor de internationale reiziger", aldus de staatssecretaris. Hij wil samen met spoorbeheerder ProRail en treinvervoerders zoeken naar oplossingen voor de tussentijd, maar merkt al dat dat "weerbarstig" is.

Noodzakelijk

Eindhoven en Düsseldorf vragen al jaren om een snelle rechtstreekse verbinding. De twee regio's zijn economisch zo met elkaar verbonden dat een goede treinverbinding noodzakelijk is, vinden ze.

Om met de trein in Düsseldorf te komen, ben je vanuit Eindhoven bijna twee uur onderweg en moet je in Venlo overstappen. Met de auto ben je een half uur sneller.