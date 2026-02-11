Emoties lopen hoog op bij supportersavond NAC: 'Ik hou mijn mond wel'

Wat een supportersavond vol wederzijds respect moest worden, liep dinsdagavond eerst volledig uit de hand in het Rat Verlegh Stadion. Nog vóór er serieus over het zwalkende NAC werd gesproken, stond de zaal al op scherp door een felle ruzie tussen de supporters en de presentator. Uiteindelijk werden de vele vragen toch keurig en vol openheid door het aanwezige management en de trainer behandeld.

Presentator Onno Hansum begon de forumavond, georganiseerd door de Supportersraad en NAC zelf, met de vraag of iedereen het fatsoenlijk wilde houden. NAC staat keihard laatste in de eredivisie en degradatie komt steeds dichterbij maar het moest wel 'gezellig' blijven. Dat gebeurde niet, want al snel ontaardde de forumavond in een ordinair potje bekvechten. Na een introductie kreeg de presentator het bij de vragenronde al meteen aan de stok met supporter Levien. Die mocht maar één vraag stellen en de microfoon niet zelf vasthouden om het gesprek ook echt aan te gaan. Levien én de zaal protesteerden hevig. Ze voelden zich monddood gemaakt door deze regels. "Wat is dit voor gelul", zo klonk het. Of cynisch: "Ik hou mijn mond wel." En, omdat discussieleider Hansum het sentiment niet echt aanvoelde en daardoor olie op het vuur bleef gooien: "Hou je bek, dan kunnen we gewoon vragen stellen!"

"Je heet NAC Breda, geen NAC Verweggistan."

Uiteindelijk keerde de rust terug, maar niet nadat een aantal supporters de zaal al boos had verlaten. "We zijn geen kinderen", was de alleszeggende reactie. Daarna kwam het gesprek gelukkig wel goed op gang en bleek vooral hoeveel zorgen er leven onder de achterban. Een rondje vooraf bij de ruim honderd aanwezigen leverde al veel verschillende kwesties op.

Volgens supporter én sponsor Jan Willem ligt het probleem zowel bij trainer Carl Hoefkens als technisch directeur Peter Maas. "Er is geen vaste opstelling, dus geen zelfvertrouwen en geen automatismen. Een neerwaartse spiraal", zegt hij. Tegelijk vindt hij dat de trainer ook met een zwakke selectie moet werken. Vooral het aankoopbeleid moet het ontgelden: van de 28 contractspelers zijn er 17 buitenlanders. "Je krijgt communicatieproblemen en groepjes. Haal spelers uit Nederland of België. Je heet NAC Breda, geen NAC Verweggistan. Commercieel gaat het prima en de algemeen directeur doet het goed, maar het voetbalgedeelte moet anders." Supporter Bas kijkt er iets anders naar. Hij ziet wel inzet. "Ze willen wel, maar het lukt steeds net niet. Misschien is dit gewoon het seizoen van net niet en degradeer je dan net wél." Hij was na de laatste wedstrijd vooral boos, maar Hoefkens ontslaan vindt hij niet de oplossing. "De statistieken zijn slecht, maar ik denk niet dat het alleen zijn schuld is."

Forumavond Supportersraad NAC.

Ook NAC-fan Arie wijst niet één schuldige aan. Volgens hem is het een optelsom van pech, fouten van spelers én staf en soms arbitrage. "Iedereen heeft een aandeel", zegt hij. "We hebben al zoveel trainers en technisch directeuren gewisseld, daar ligt het niet alleen aan. Met deze groep moet je het nu doen." Bij supporter Ivo overheerst vooral gelatenheid. "Het gaat elke wedstrijd wel ergens mis en je pakt geen punten. Na de winterstop hoopte ik op verbetering, maar het blijft kwakkelen. Wat kun je nu nog? Bidden en hopen."

"Het kantelpunt komt, daar ben ik heilig van overtuigd."

Alle kwesties, vragen en opmerkingen werden de rest van de avond keurig behandeld door algemeen directeur Remco Oversier, technisch directeur Peter Maas en trainer Carl Hoefkens. Vooral dat laatstgenoemde aan tafel zat, werd door de aanwezigen als moedig ervaren. Open en eerlijk vertelde de trainer over de speelwijze, de samenstelling van de selectie, het vertrouwen en over het transferbeleid. De forumavond van de Supportersraad kende zodoende een valse start, maar werd wel positief afgesloten. Iedereen was er na afloop van overtuigd dat er bij NAC alles aan gedaan wordt om het eredivisieschap te behouden. "Ik ben er ziek van en het is heel frustrerend", zegt trainer Hoefkens. "Maar het kantelpunt komt, daar ben ik heilig van overtuigd." En tot die tijd mag er soms best een beetje ruzie gemaakt worden. Want zonder wrijving zal de Parel van Het Zuiden niet glanzen.