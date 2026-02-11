Jezelf warmhouden tijdens carnaval: 'Blijf genoeg eten'

Carnaval staat voor de deur. Dat betekent voor veel mensen vaak hossen in winterse temperaturen. Maar hoe blijf je warm tijdens het feesten? Ynte Boskman van het Rode Kruis weet hier het antwoord op.

De eerste tip van Ynte is daarom: trek meerdere lagen aan als je in je carnavalskostuum de hort op gaat. "Trek een extra shirt onder je pak", zegt Ynte in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

Waar het donderdag rond de tien graden kan worden, daalt de temperatuur vanaf vrijdag overdag naar een graad of zes. Behoorlijk koud dus.

Een ander advies is om genoeg te blijven eten, want dan 'blijft de motor draaien'. "Als je niet eet, dan zorgt dit er ook voor dat je het kouder krijgt", legt hij uit.

Alcohol zorgt voor onderkoeling

Al lijkt carnaval vaak gepaard te gaan met bier, is het volgens Ynte goed om hier een beetje op te letten. "Alcohol zorgt ervoor dat je bloedvaten verwijden en dat je sneller afkoelt. Let erop dat alcohol ook zorgt voor meer onderkoeling."

Dus een shotje Schrobbelèr werkt averechts? "Ja, maar eentje moet toch wel kunnen. Het is toch carnaval."

Het is belangrijk om bij bepaalde signalen op te letten. Bij jezelf én bij andere feestvierders. Ga je rillen of klappertanden? Dan adviseert Ynte om ergens binnen de warmte op te zoeken. "Dat zijn tekenen dat je het koud hebt", zegt hij.

Een warm drankje is dan beter om het warmer te krijgen dan een koud pilsje. En als dat nog niet helpt: "Dan ben je ernstig aan het onderkoelen en heb je andere hulp nodig", zegt de Rode Kruis-medewerker.