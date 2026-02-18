Vasten na carnaval: hoe zit dat ook alweer?

Aswoensdag is voor katholieken het begin van de veertigdagentijd: een periode van vasten en bezinning in aanloop naar Pasen. Dit jaar loopt die van 18 februari tot en met 4 april. Maar wat houdt het vasten precies in?

De traditie gaat ver terug. Al sinds het Concilie van Nicea in 325 kent de kerk een periode van feest en daarna vasten en een voorbereiding op Pasen. In de Middeleeuwen waren de regels streng: overdag mocht niet worden gegeten en pas ’s avonds was één sobere maaltijd toegestaan. Tegenwoordig zijn de regels een stuk soepeler. Waarom duurt vasten 40 dagen?

De veertigdagentijd verwijst naar de veertig dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament vastte in de woestijn. Ook het volk van Israël zou er veertig jaar over hebben gedaan om het Beloofde Land te bereiken. In de Bijbel staat het getal veertig vaker symbool voor een nieuwe periode. Die begint direct na carnaval. Dat woord is afgeleid van het Latijnse carne vale, wat voor ‘vaarwel vlees’ staat. "Vroeger hadden dieren winterslaap in de winter en viel er niks te jagen, legt 'carnavalsprofessor' William Feijen uit. "Mensen aten ook daarom geen vlees meer."