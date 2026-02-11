Roze vrouwenurinoirs opnieuw van de partij tijdens carnaval in Den Bosch

De enorme roze vrouwenurinoirs zijn dit jaar weer terug tijdens carnaval in Den Bosch. Volgens de gemeente zijn de vrouwelijke plasbakken vorig jaar zo goed bevallen dat er dit jaar zes op de Pensmarkt staan.

Hetzelfde aantal als vorig jaar Een jaar later zijn vrouwenurinoirs weer terug. Net als tijdens 11-11, staan er ook tijdens carnaval zes van deze Lapees in het centrum. Hetzelfde aantal als vorig jaar. Dat betekent dat achttien vrouwen tegelijk naar het toilet kunnen.

Mannen kunnen tijdens carnaval snel plassen bij plaskruizen, terwijl vrouwen eindeloos in de rij moeten staan voor het toilet. Daarom introduceerde Den Bosch tijdens de Elfde van de Elfde in 2024 en tijdens carnaval in 2025 de eerste Lapee : een urinoir met plek voor drie vrouwen.

"Het is zo goed bevallen dat het dit jaar terugkomt. Een mooi alternatief op lange wachtrijen en ter voorkoming van wildplassen", laat een woordvoerder van de gemeente Den Bosch weten.

De roze toilet is net als de plasbakken voor mannen gratis te gebruiken. Dat is ook het geval bij de wc's in de parkeergarages en fietsenstallingen.

Betalen voor openbare wc's

Feestvierders moeten wel betalen om de reguliere openbare wc's te gebruiken die door de gemeente zijn geplaatst. Daarvoor betaal je één euro per keer of vijf euro voor een polsbandje, waarmee je de hele dag kunt gaan.

In verschillende andere Brabantse steden is het wel mogelijk om gratis gebruik te maken van de openbare toiletten, geregeld door de gemeente. Dit is het geval in onder meer Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en Tilburg.

De 'vrouwenpisbak' ziet er vanbinnen zo uit: