Kies je Kraker Journaal: deze debuutsingle is meteen een hit

Het lijkt wel een beetje op een jongensboek. Anderhalf jaar geleden kenden ze elkaar nauwelijks, maar dankzij het lidmaatschap van C.V. De Kinkeluten uit Made werd het plan gesmeed om eens een liedje te maken. Dat allereerste liedje werd 'Vogelèr' en gaat gigantisch goed. Het is een hit! C.V. De Kinkeluten kwam woensdag langs in het Kies je Kraker Journaal.

Koen, Mart, Jelle en Siebe vinden het allemaal prachtig wat er gebeurt. Ze hebben al een paar optredens staan en tot hun grote verrassing staan ze in de finale van Kies je Kraker.

C.V. De Kinkeluten is één van de bekendste en oudste verenigingen van Made. Ze bestaan al sinds 1964. De jonge garde vond het dit jaar wel eens tijd voor een liedje en dat loopt nu lichtelijk uit de hand.

Drie van de vier heren kwamen bij juryvoorzitter Mark Versteden langs in het hoofdkwartier van Kies je Kraker. De spanning in de wedstrijd is om te snijden want de 'vogelaars' kunnen de Gouden Zone ruiken.

Bekijk hier de actuele stand van zaken in het Kies je Kraker Journaal: