Met blik bier carnavallen is hier verboden, maar Brigitte heeft oplossing

Wie met een flesje of blikje bier in de hand denkt te carnavallen, heeft in meerdere steden pech. In de binnensteden van Lampegat en Kielegat geldt met carnaval een glas- en blikverbod, maar daar heeft Brigitte iets op bedacht. De Bredase slaat in Duitsland petflessen bier in. "Maar dat is niet alleen voor mij, hoor", lacht ze.

Om te voorkomen dat carnavalsvierders en hulpverleners gewond raken van glasscherven of scherpe randjes of dat blikken of flessen als wapen worden gebruikt, geldt sinds 2023 een glas- en blikjesverbod voor carnavalsvierders in groot deel van het centrum van Breda. Voor Brigitte is het reden genoeg om plastic flessen bier in Duitsland in te slaan. "Ik blijf de horeca sponseren, maar ik vier carnaval vooral buiten. Overal in de stad staan podia en dan ben je wat vrijer als je eigen drank bij hebt", zegt ze.

Om niet in de problemen te komen met een glazen flesje bier of blikje, slaat ze net voor carnaval een flinke boodschappenkar met petflessen in. "Maar dat is niet alleen voor mij, hoor. Zoveel bier krijg ik niet op. Ik haal voor onze hele groep", lacht de Bredase. Brigitte is al lang niet meer de enige die vooraf flessen inslaat. "Ik had het zelf ook van iemand anders en heb al meer mensen in Breda gezien die het doen."

"Een muntje kost al gauw meer dan drie euro."