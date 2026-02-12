Wesley W. hoort welke straf hij krijgt voor misbruik twintig jonge kinderen

Tien jaar lang misbruikte Wesley W. uit Helmond twintig jonge slachtoffertjes, op school én op zijn oppasadressen. De jongste was pas twee jaar oud. Vrijdag hoort de 26-jarige W. hoelang hij achter de tralies verdwijnt. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder vijftien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

“We hebben een monster in huis gehaald”, vertelde een van de ouders tijdens het spreekrecht. Het laat zien hoe diep de wonden zijn die W. heeft achtergelaten bij de verschillende gezinnen in deze Helmondse misbruikzaak. Al die tijd kon W. ongestoord zijn gang gaan, zowel op kindcentrum Mondomijn als bij zijn oppasadressen. Iedereen vertrouwde hem. Hij was een bekende vrijwilliger in de stad en de kinderen in de klas liepen weg met hem. De schok was daardoor des te groter toen het misbruik aan het licht kwam. De 26-jarige leerkrachtondersteuner fotografeerde en filmde kinderen ook als hij aan ze zat. Daarnaast had hij op mobieltjes, zijn laptop en een externe schijf 7.000 foto's en 15.000 video's met kinderporno die niet door hemzelf zijn gemaakt. Hij downloadde de beelden via websites en ruilde ze weer met anderen. "Het was om te kijken of ik met het fysieke misbruik zou kunnen stoppen", antwoordde W. tegenover de rechter. In deze video wordt de misbruikzaak uitgelegd:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Het misbruik van Wesley begon toen hij nog maar een puber van vijftien jaar was. Hij groeide op in een gezin dat veel verdriet kende. Zijn zusje was jong overleden, een gehandicapt broertje en moeder ziek.

Er werden tijdens de zitting vreselijke details van het misbruik besproken. Hoe hij de kinderen in de klas liet 'wiebelen' en hoe hij ze 'kriebelde'. W. gaf toe dat hij er soms een spelletje van maakte als hij over hun onderbroekje wreef of met zijn vingers hun geslachtsdelen aanraakte. W. liet meisjes zijn eigen geslachtsdeel ook aanraken. Het ging hem om de opwinding, zo zei hij. De oud-klassenassistent heeft een voorkeur voor meisjes van tussen de zes en tien jaar, zo zei de rechter eerder, maar er is ook een slachtoffertje van twee jaar. "Zij zat nog in de luiers", zei de rechter destijds. De voormalig onderwijsassistent heeft aangegeven heel veel spijt te hebben van zijn daden. "Ik heb heel veel medeleven vanuit de grond van mijn hart. Het spijt me heel erg, echt heel erg. Dit had nooit mogen gebeuren", zo zei hij eerder. De Helmonder heeft al het misbruik toegegeven, op één slachtoffertje na. W. is onderzocht door een psycholoog en een psychiater en die zagen diverse stoornissen.

"Een kind vraagt zich af of Wesley wel lekker te eten krijgt in de gevangenis."