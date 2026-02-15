Jelen stapt ook tijdens Spelen in deze bijzondere bob: 'Helpen elkaar'

Dat Jelen Franjic (25) op twee onderdelen in actie komt op de Olympische Spelen had hij zelf niet meer verwacht. In de viermansbob zit de Bredanaar samen met zijn oudere broer Janko (31) in de slee, maar de grootste logistieke uitdaging zit ‘m in de gehuurde tweemansbob. Twaalf uur later moet de bob namelijk klaar zijn voor een ander land.

Tijdens de kwalificatie voor de Olympische Winterspelen mochten Franjic en piloot Dave Wesselink een bob lenen van de Australische Blizzard. “Het grootste deel van het Nederlandse budget ging naar de viermansbob. De tweemansbob was gewoon niet goed genoeg, er was een andere slee nodig. We kennen de Australiërs en helpen elkaar als kleine bobsleelanden", zei Franjic in de Omroep Brabant-talkshow VRIJDAG. Het lenen leverde een succesvolle kwalificatie op. “We hebben de hoop nooit opgegeven, maar wisten wel dat het moeilijk zou worden. Het succes wordt bepaald door drie factoren: de start, het materiaal en de stuurkunsten. Als één van de drie wegvalt, lig je er al uit.” Het was wel de vraag of de gehuurde bob ook gebruikt mocht worden tijdens de Spelen in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo. Na een gesprek met Blizzard, de Australische bond en de organisatie kwam er groen licht. En dus wordt het niet alleen op de baan een race tegen de klok. “Wij komen de 16e en 17e in actie, twaalf uur later is de training van Sarah. Onze coaches moeten direct na de heats de slee klaarmaken en bestickeren voor Australië."

"Op ‘ons dak’ gaan verwachten we zeker niet."

Op de vraag of Blizzard zich druk moet maken over schade aan haar bob, is de Bredanaar duidelijk. “Het is een sport met risico's, maar Dave heeft als piloot al vaker bewezen op deze baan goed te kunnen sturen. Dat we op ‘ons dak’ gaan verwachten we zeker niet.” De viermansbob voldeed niet aan de richtlijnen, maar toch stuurde NOC*NSF het viertal naar Italië. “De medische staf vond het niet verantwoord dat na een crash onze stuurman de laatste training meedeed. Daardoor mochten we niet meedoen aan de wereldbekerwedstrijd. We zakten een paar plekken op de ranglijst, maar de bond vond dat dat buiten onze macht lag." De Franjic-broers waren er vier jaar geleden in Peking ook bij. Met de tickets voor 2026 komt een nieuwe sportieve droom uit. Jelen: “Het is het belangrijkste toernooi ter wereld. Vier jaar lang hadden we dit doel voor ogen, dan is het spannend of je het haalt. We hebben er keihard voor getraind, zowel op kracht als snelheid. Wij als jongens achterin moeten er alles aan doen om een zo’n hoog mogelijke snelheid te bereiken, daarna kunnen we tijdens de afdaling niks meer.”

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Wie de verrichtingen van beide teams zeker gaat volgen, is vader Mario. Zelf deed hij als bobsleeër twee keer mee aan de Olympische Winterspelen van 1984 en 1998. “Ik ben heel trots op ze. Wie er beter is? Het is logisch dat mijn zonen beter zijn dan ik in die tijd. Ze eten veel meer", zegt hij lachend. Ondanks snelheden van wel 140 kilometer per uur is Mario geen moment bang dat het misgaat op de baan. “Ach, iedere sport brengt toch gevaren met zich mee?”

Superzuur Voor Stephan Huis in ’t Veld uit Bergen op Zoom wacht net als vier jaar geleden een reserverol. “Het is voor mij natuurlijk heel erg jammer. Je bent atleet om te sporten en als dat niet mag of kan, dan is dat superzuur. Anderzijds kan ik als 27-jarige zeggen dat ik voor de tweede keer de Olympische Winterspelen heb gehaald. Om dat te bereiken, moet je fysiek wel wat kunnen.”