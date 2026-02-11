Gian van Veen geïntimideerd door tegenstander: 'Hij begint te schreeuwen'

Gian van Veen hoopt op een 'thuiswedstrijd' in Antwerpen: "Vorig jaar kreeg ik op een ander toernooi in Antwerpen ook de support, ook tegen Michael van Gerwen." In de tweede speelronde van de Premier League of Darts is Gerwyn Price de tegenstander van de Andelse darter. "De eerste wedstrijden was ik best geïntimideerd door hem", zegt Van Veen. Na donderdag is Gian van Veen een weekend vrij, maar we hoeven hem niet in carnavalskleding te verwachten.

Vorige week debuteerde de 23-jarige in de beste dartscompetitie. In de eerste speelronde haalde hij direct de finale, waarin hij verloor van de Vlijmense Michael van Gerwen. "Ik ben goed met Van Gerwen, maar uiteindelijk zijn we elkaars concurrenten. Dus hij zal mij niet helpen, en dat is ook niet nodig. Het is wel fijn dat ik de finale kan halen, ondanks dat ik niet mijn beste spel speelde." Deze week strijken de darters neer in het Sportpaleis in Antwerpen, waar voor het eerst een Premier League-speelronde wordt gehouden. "Het is best dichtbij mijn huis, dus het voelt een beetje als een thuiswedstrijd. De eerste keer in Antwerpen. Ik ga er alles aan doen om de eerste winnaar te zijn."