Gian van Veen geïntimideerd door tegenstander: 'Hij begint te schreeuwen'
Gian van Veen hoopt op een 'thuiswedstrijd' in Antwerpen: "Vorig jaar kreeg ik op een ander toernooi in Antwerpen ook de support, ook tegen Michael van Gerwen." In de tweede speelronde van de Premier League of Darts is Gerwyn Price de tegenstander van de Andelse darter. "De eerste wedstrijden was ik best geïntimideerd door hem", zegt Van Veen. Na donderdag is Gian van Veen een weekend vrij, maar we hoeven hem niet in carnavalskleding te verwachten.
Vorige week debuteerde de 23-jarige in de beste dartscompetitie. In de eerste speelronde haalde hij direct de finale, waarin hij verloor van de Vlijmense Michael van Gerwen. "Ik ben goed met Van Gerwen, maar uiteindelijk zijn we elkaars concurrenten. Dus hij zal mij niet helpen, en dat is ook niet nodig. Het is wel fijn dat ik de finale kan halen, ondanks dat ik niet mijn beste spel speelde."
Deze week strijken de darters neer in het Sportpaleis in Antwerpen, waar voor het eerst een Premier League-speelronde wordt gehouden. "Het is best dichtbij mijn huis, dus het voelt een beetje als een thuiswedstrijd. De eerste keer in Antwerpen. Ik ga er alles aan doen om de eerste winnaar te zijn."
The Giant hoopt dan ook op support in België: "Vorig jaar kreeg ik op een ander toernooi in Antwerpen ook de support, ook toen ik tegen Michael van Gerwen gooide."
Tegenstander in de eerste partij is de Welshman Gerwyn Price. In het verleden heeft Van Veen het vaak lastig gehad tegen de bonkige darter: "Ik voelde me best geïntimideerd door hem. Tegen Price heb je door dat hij op het podium staat. Als hij goed gooit begint hij te schreeuwen."
Van Veen verloor dan ook zeven van de acht onderlinge partijen van de darter uit Wales. Toch heeft hij vertrouwen: "De eerste overwinning tegen hem van vorig jaar was nodig. Nu weet ik wat ik moet doen om van hem te winnen."
Na de avond in Antwerpen rijdt Van Veen direct terug naar Brabant: "Een avondje in eigen bed is toch wel lekkerder." Daarna heeft de darter een weekend vrij, maar in carnavalssferen hoeven we hem niet te verwachten. "Ik ben geen carnavaller. Dus het wordt lekker een weekendje thuis. Even bijkomen."