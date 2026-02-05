Michael van Gerwen maakt indruk in eerste speelronde van Premier League

Darter Michael van Gerwen is de winnaar van de eerste speelronde van de Premier League. In Newcastle was de Vlijmenaar in de finale met 4-6 te sterk voor de Andelse Gian van Veen.

Gian van Veen rekende in de kwartfinale knap af met Luke Littler . Van de Engelsman verloor hij onlangs nog de WK-finale. Daarna was The Giant te sterk voor Johnny Clayton.

Van Gerwen begon sterk aan de avond door Stephen Bunting met 6-2 van het bord te gooien. Nummer twee van de wereld Luke Humphries werd in de halve finale met dezelfde score verslagen.

In de Brabantse finale in Newcastle begon de Vlijmenaar sterker aan de wedstrijd. De groene sloopkogel pakte de eerste leg van de darter uit Andel af en maakte ook meteen 0-2.

Van Gerwen niet onder de indruk

Van Veen wist daarna wat terug te doen en kwam terug tot 3-4 in legs. Alle wedstrijden bij de Premier League, de competitie met de beste darters, zijn tot de zes. Van Gerwen leek echter niet onder de indruk en kwam op 3-5.

In de daaropvolgende leg mistte Mighty Mike een matchdart en deed de 23-jarige Van Veen nog wat terug. Ook dat deed Van Gerwen niks en met een gemiddelde van 97,81 en zes maximale scores won hij de finale met 4-6.

Dankzij deze overwinning is Van Gerwen minstens een week de koploper van de Premier League. Woensdag deed hij nog een boekje open over een paar zware weken die hij achter de rug heeft. Dat heeft hij op tijd van zich af weten te gooien.

Van Veen debuteerde in de competitie en staat nu direct tweede. Volgende week donderdag strijken de darters neer in Antwerpen.