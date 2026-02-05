Van Gerwen geeft verklaring voor vroege exit op Masters: 'Had 2 rotweken'

Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen beginnen donderdagavond aan de prestigieuze Premier League Darts. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen kende een slechte generale door vorige week al in de eerste ronde van de World Masters te verliezen. De darter uit Vlijmen weet wel wat de reden is van die vlugge exit: hij had twee rotweken achter de rug, zo vertelt hij tegen De Telegraaf.

"Je hebt niet overal invloed op. En als je er dan niet helemaal bij bent, zie je dat gelijk terug in je spel. Je moet het zoveel mogelijk van je af laten glijden, maar dat is niet altijd even makkelijk", zegt Van Gerwen tegen de krant over zijn snelle uitschakeling tegen Damon Heta (3-1) in de World Masters.

Van Gerwen begon 2026 met winst van de Bahrein Darts Masters. Maar op het eerste majortoernooi van het jaar, was hij kansloos tegen de Australiër Heta. Van Gerwen weet wat er misging op de World Masters, maar de precieze reden houdt hij voor zich. "Ik wil daar niet op ingaan, maar ik had een rotweek achter de rug. Eigenlijk bijna twee weken.”

Turbulent jaar voor Van Gerwen

"Alles heeft tijd nodig, maar dan moet je ook weer door en natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan. Iedereen weet dat ik een heel turbulent jaar achter de rug heb, op het dartbord en ook buiten het dartbord. En een goede balans vinden gaat niet altijd goed. Dat bestaat niet. Er zijn af en toe ook mindere momenten en net bij de Masters is dat zo en daar baal ik van”, zegt Van Gerwen.

Van Gerwen kende privé een zwaar jaar, vanwege de scheiding van zijn vrouw Daphne en de ernstige ziekte van zijn vader.

Herhaling WK-finale

Donderdagavond kan Mighty Mike zich revancheren voor de vroege uitschakeling op de World Masters. In het Engelse Newcastle wordt de eerste speelavond van de Premier League Darts afgewerkt. Van Gerwen treft Stephen Bunting. Voor Gian van Veen uit Andel wacht een herhaling van de WK-finale. Hij speelt tegen wereldkampioen Luke Littler.