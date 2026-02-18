Tilly (81) zat er al zeven keer vast in de lift: 'Ik ben echt boos'

Een nachtmerrie voor velen: vast komen te zitten in een lift. Tilly van Tilborg (81) en haar man kunnen hier helaas over meepraten. Ze wonen een jaar aan het Waterkwartier in Helvoirt en in dat jaar hebben ze al zeven keer vastgezeten in dezelfde lift en zijn ze vier keer gered door de brandweer. “Ik ben echt boos. Stel dat ik een hartaanval krijg, hoe moet het dan?”, zegt Tilly.

Na zeven keer vast te hebben gezeten, durft ze als een van de weinige bewoners van het appartementencomplex gewoon nog in de lift te stappen. “Dadelijk zitten we vast hoor”, grapt Tilly als we in de lift stappen. “Maar ik ben er niet bang voor hoor. Ik moet wel met de lift. Ik heb twee kunstheupen en ik kan dus niet goed met de trap.”

Paniek de eerste keer Een van die plekken is aan het Waterkwartier in Helvoirt. “Dit is ‘m”, zegt Tilly als ze met haar rollator naar de lift loopt. De eerste keer zat ze anderhalf uur lang vast. “Toen had ik wel paniek. We waren aan het verbouwen en ik had geen mobieltje bij. Mijn man was tegels aan het uithakken en die had niet door dat ik vast zat.”

Woensdagochtend werd duidelijk dat afgelopen jaar de brandweer in Brabant 883 keer mensen uit een lift heeft bevrijdt. Een opvallend hoog aantal en daarom wil de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maatregelen gaan nemen . Zoals het aanpakken van zogenoemde hotspots, plekken waar het telkens weer fout gaat.

Wat als je vast komt te zitten in een lift?

Tilly weet precies wat er gebeurt als de lift weer blijft hangen. “Dan druk ik op de alarmbel en dan gaat er een heel hard alarm af.” Na een tijdje hoor je via de intercom de centrale van het liftbedrijf. “Er wordt dan gevraagd waar ik ben en hoe het met mij gaat. Vervolgens gaan ze een monteur bellen.” Als het te lang duurt dan mag ik de brandweer bellen, die zijn er in tien minuten.

Tegenwoordig zegt de telefoniste van het liftbedrijf dat ze maar gewoon 112 moet bellen. “Dan ga ik op mijn rollator zitten en dan wacht ik geduldig tot de brandweer komt.” Dat is inmiddels al vier keer gebeurd. “Dan komen ze met negen man hier aan. Ze maken de deur open, helpen mij eruit, vragen of alles oké is en helpen nog even met het sjouwen van de boodschappen.”

De 81-jarige vrouw praat er heel luchtig over. “Toch ben ik wel echt boos. Stel dat ik een hartaanval krijg, hoe moet het dan? Ik ben hierheen verhuisd voor de lift, niet om vast te zitten. Ook mijn zus zat laatst vast. Die heeft zuurstof en die hebben ze echt naar beneden moeten dragen. Dat vond ik wel eng.”

Woonveste zet lift 'onder verscherpt toezicht'

De veiligheidsregio wil in de toekomst in dit soort gevallen het gesprek aangaan met de verhuurder, het liftbedrijf en de gemeente. De kosten van de brandweerinzet zijn namelijk voor de samenleving. Die kunnen op dit moment nog niet verhaald worden op de verhuurder of het liftbedrijf.

Woningbouwcoöperatie Woonveste vindt het erg vervelend, laten ze in een reactie weten. “Wij zitten met veel vragen. Er lijkt niks mis met de lift, we kunnen niet aanwijzen wat het probleem is. De monteur vindt telkens niks, het is om gek van te worden.” Woonveste heeft de lift nu ‘onder verscherpt toezicht’ staan. “Om de paar dagen checken we de lift, in de hoop dat we iets ontdekken.”

Tot die tijd gaat Tilly met haar mobieltje in de aanslag de lift in.