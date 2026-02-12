Johan van Laarhoven woest over vonnis, advocaat gaat in hoger beroep

Johan van Laarhoven (65) is boos en zwaar teleurgesteld dat de Nederlandse Staat niet aansprakelijk is voor de ellende waarin hij in Thailand zat. 'Dit is geen rechtsstaat maar een bananenrepubliek waar blijkbaar de rechter zich schikt naar de wensen van het OM,' stelt Van Laarhoven. Zijn advocaat noemt de uitkomst 'pijnlijk en zeer teleurstellend' en kondigt hoger beroep aan.

Willem-Jan Joachems Geschreven door

Woensdag oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de Nederlandse politie en justitie er niets aan konden doen dat Van Laarhoven jarenlang onder mensonterende omstandigheden in een Thaise cel zat. Ze hadden volgens de regels hun Thaise collega's om hulp gevraagd bij het onderzoek naar Johan van Laarhoven. Hij was toen verdachte in een groot onderzoek naar witwassen en belastingontduiking in zijn coffeeshops in Den Bosch en Tilburg. Johan zou zwart geld hebben weggesluisd naar Thailand, waar hij toen woonde. Toen de Thaise politie dat hoorde, pakte zij hem op en belandde hij onder mensonterende omstandigheden in de gevangenis. 'Gerechtigheid?'

Van Laarhoven vindt dat de Nederlandse politie en het OM zijn arrestatie daar hebben uitgelokt, 'omdat ze de zaak in eigen land niet rond kregen'. Hij wil dat Nederland de verantwoordelijkheid op zich neemt voor zijn ellende. Maar de rechter ziet geen aansprakelijkheid. "Niemand zag dit aankomen, maar de realiteit is dat het onrecht gewoon doorgaat en dat het duidelijk mag zijn dat onafhankelijke rechtspraak in Nederland niet bestaat", reageerde Van Laarhoven. "Helaas is ook in Nederland gerechtigheid geen vanzelfsprekendheid."

Kritisch rapport

In een mail aan Omroep Brabant schrijft hij dat hij zich er nog niet toe kon zetten om het vonnis uitgebreid te lezen. Hij vindt dat de rechtbank voorbijgaat aan het kritische rapport van de Nationale Ombudsman. Die concludeerde al eerder dat politie en justitie wel degelijk de mist in gingen door hem zo voor de leeuwen te werpen. "Het onderzoek van de Nationale Ombudsman en zijn conclusies worden compleet genegeerd, hoewel die een onafhankelijk en diepgaand onderzoek heeft gedaan en niet alleen naar het OM heeft geluisterd." 'Walgelijk'

Hij vindt het belachelijk en 'ongepast' dat Nederland een buitenlandse staat vroeg om hem aan te pakken. Erg in zijn ogen was ook het feestje dat zou zijn gegeven op de Nederlandse ambassade na zijn arrestatie. "Te walgelijk voor woorden, maar de rechters schijnen het allemaal normaal te vinden."

Johan van Laarhoven in november 2025 (foto: Willem-Jan Joachems)