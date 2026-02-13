Zo help je mee om het wereldrecord langste polonaise te verbreken

Handjes op de schouders: maandag om zes uur 's avonds is het tijd voor de langste polonaise ter wereld en jij kan meedoen. In Veldhoven wordt in de tent van Club Alaaf op parkeerterrein De Plaatse een poging gedaan om het wereldrecord te verbreken. Trek je mooiste carnavalspak aan en loop mee!

Iedereen die mee wil doen aan de grootste polonaise ter wereld is welkom. Trek je mooiste carnavalspak aan en trommel al je vrienden en collega's op. Vergeet ook je tante, achterneefje en schoonmoeder niet want er zijn heel wat handjes nodig voor het record.

Het is belangrijk dat je tijdens de poging allebei je handen op de schouders van de feestneus voor je houdt. Dus geen biertje in de ene hand of zwaaien met de andere hand. Ga ook vooraf al even naar de wc dan hoef je tijdens de poging niet uit de polonaise.

Hoe laat begint de recordpoging polonaise lopen?

Zorg dat je voor zes uur 's avonds in de tent bent. Dan begint de poging en wordt er vanuit het Fijnfisjenie Café live geschakeld met Club Alaaf. Dat doen we onder muzikale begeleiding van De Deurzakkers en andere bekende gasten.