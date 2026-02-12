'Steeds meer regeldruk voor carnavalsclubs', Kamerlid wil hulp van minister

Regels, vergunningen en ontheffingen voor milieuzones: het zijn niet de eerste dingen waar je aan denkt bij carnaval. Toch kampen carnavalsverenigingen steeds meer met regeldruk en bureaucratie. Tweede Kamerlid Daan de Kort (VVD) uit Veldhoven stelt Kamervragen over die regeldruk. "Hier en daar iets invullen is oké, maar inmiddels schieten we door", zegt De Kort.

Met carnaval voor de deur ging De Kort in gesprek met carnavalsverenigingen in zijn omgeving. Hij hoorde veelal hetzelfde geluid: wie als bouwer meedoet aan een carnavalsoptocht of dit wil organiseren, wordt al snel overrompeld door een heleboel regels en eisen waaraan alles moet voldoen. "Daar word je als vereniging niet vrolijk van; je wilt alle tijd en aandacht besteden aan het creatieve proces en het werven van nieuwe leden voor je vereniging."

"Ik vind het persoonlijk een beetje kapotmakerij."

Ook Esther Wouters, lid en bouwer van CV De Brassers in Rommelgat (Veldhoven), merkt het. "Door alle bureaucratie kost het ook veel geld dat we eigenlijk niet hebben. Dat raakt me. Ik vind het persoonlijk een beetje kapotmakerij."

Volgens Wouters gaat het onder meer om vergunningen, maar ook om regels waaraan organisatoren van optochten moeten voldoen. "De ene gemeente werkt beter mee dan de andere; dat zou meer op één lijn moeten zitten." De Kort is ervan overtuigd dat carnaval bij het immaterieel erfgoed van ons land hoort, en vindt dat de landelijke politiek zich daar wel in mag mengen. Samen met zijn Limburgse collega Wendy van Eijk diende hij woensdagavond (om elf over elf) elf Kamervragen in over de bureaucratie en regeldruk rondom carnavalsoptochten.

"Veiligheid neemt niet toe door papieren rompslomp."