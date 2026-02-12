Familie van 'dronken' man (69): ‘Dit was geen grap, maar een psychose’

De politie meldde vrijdag dat een 69-jarige man uit Herpen een boete van 620 euro heeft gekregen, omdat hij ‘voor de grap’ deed alsof hij dronken was. Volgens een familielid is daar geen sprake van. De man zou op dat moment een psychose hebben gehad. De familie heeft een klacht ingediend bij de politie.

De man was vrijdag voor zijn werk onderweg in een auto zonder originele kentekenplaten. Agenten hielden hem aan omdat ze dachten dat hij onder invloed was. Hij weigerde een blaastest en wilde zijn rijbewijs niet tonen. Daarop is hij meegenomen naar het bureau. Daar blies hij alsnog. Volgens de politie begon hij te lachen en zei hij dat hij zich dronken had voorgedaan. Hij kreeg drie boetes van in totaal 620 euro. Verkeerde keelgat

Later die avond werd hij vrijgelaten. Hij belde een familielid om hem op te halen. Die wist nog niet wat er was gebeurd. Een dag later las hij via Omroep Brabant over de aanhouding en de boetes. Vooral de berichtgeving op sociale media van de politie schoot hem in het verkeerde keelgat, omdat het incident daar werd neergezet als een grap.

Hij probeerde contact te krijgen met de politie. Na een terugbelverzoek nam de wijkagent contact op. "Maar de waarnemende wijkagent kon ons geen informatie verstrekken, omdat hij volwassen is", zegt het familielid dat anoniem wil blijven. Het aangekondigde bezoek van de agent zondag bleef volgens de familie uit. 'Niet in deze werkelijkheid

Volgens de familie is de man al dertig jaar psychotisch en is daar nooit van hersteld. Wat er precies is gebeurd, blijft voor hen nog steeds onduidelijk. "Hij kan het niet helder vertellen. Hij heeft geen helder beeld, want hij leeft niet in deze werkelijkheid. In zijn beleving is er niks aan de hand." Volgens de familie had het incident voorkomen kunnen worden. Op 31 januari sloeg de familie al alarm over de man, die vanwege zorg bij hen in huis woont. Ze wilden een zorgdossier opbouwen, zodat de politie bij een incident direct contact met hen kon opnemen. "Dit is een verwarde man die hulp nodig heeft, maar niet krijgt." Officiële klacht

"De politie weet niet wat ze veroorzaakt met dit bericht", zegt het familielid. "Het is persoonlijk een gevoelige situatie en ik vind niet dat de politie dit mag melden. Het schaadt de familie." Hij vindt het bovendien bizar dat de verwarde man 's avonds laat aan zijn lot overgelaten werd. Tot nu toe wist de familie altijd te voorkomen dat er iets misging. De familie heeft een officiële klacht ingediend tegen het handelen van de politie en het niet serieus nemen van de zorgmelding. "Hij is als wappie behandeld. Hopelijk is dit voor de politie een les om anders te gaan handelen."